La película colombiana "Alma de Héroe" estará en el Festival de Cine de la Cultura Hispana

- EFE

El filme "Alma de Héroe", sobre el drama humano del conflicto armado en Colombia, hará parte de las 65 producciones que presentará a partir del 3 de octubre el Festival de Cine de la Cultura Hispana (HCFF), informaron este jueves los organizadores del certamen de la ciudad de St. Agustín (Florida).



"Estamos muy emocionados y orgullosos de esta selección, pues evidencia que en el exterior valoran y reconocen las historias colombianas, pero sobre todo los niveles de producción que hoy desarrollamos en el país", manifestó Orlando Pardo, director de la película, en un comunicado.



Pardo y el protagonista del largometraje, el colombiano Lincoln Palomeque, estarán presentes en el HCFF, que se llevará a cabo durante cuatro días en San Agustín, fundada en 1565 por el español Pedro Menéndez de Avilés y la ciudad más antigua de Estados Unidos.



"Sobre el conflicto armado en Colombia se registran infinidad de noticias, estudios, investigaciones y cifras, pero solo una producción como 'Alma de Héroe' logra transmitir el sentimiento y la verdad que hay detrás de este flagelo: vidas de hombres y mujeres que se escriben paralelas al horror de la guerra", señala el comunicado.



Durante la segunda edición de este festival, que cuenta con la colaboración del Consejo de Desarrollo Turístico (TDC, en inglés) de San Agustín, se van a presentar 65 filmes, la mayoría realizados en América Latina y España, que es el país invitado de 2019.



"Alma de Héroe", que tiene como escenario las selvas colombianas, cuenta la historia del subteniente Miguel Tabares, un militar que entrega su vida por Colombia, pero a la vez es un ser humano lleno de miedos, conflictos internos y sueños.



Pardo aplaudió el festival "por permitir un espacio, no solo a 'Alma de Héroe', sino a todas las películas de habla hispana que participan y buscan un espacio en el mercado estadounidense".



El festival, con una extensa programación cultural paralela, entregará premios en ocho categorías: la película más votada por el público, así como el mejor director, actor, actriz, largometraje y cortometraje de ficción, como también documentales en ambos formatos.



"Alma de Héroe", que se estrenó en mayo en Colombia, participará en la categoría de largometraje de ficción en este festival que cuenta además con producciones de países angloparlantes como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.



"La película se enlista para ser exhibida próximamente en los teatros de cine de Estados Unidos", señaló la organización del festival, una división del Art Museum for Private Collections of the Americas (AM4PC), una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover la educación a través de las artes.