Las 100 mejores series de este siglo, según The Guardian

-Agencia Europa Press

El nuevo siglo trajo consigo las grandes producciones de HBO, pero también vendrían grandes títulos con la guerra del streaming, el aumento exponencial de la producción de series y el consecuente consumo masivo de la ficción televisiva.

Y, aunque señalar las 100 mejores producciones de lo que va de siglo en la pequeña pantalla parece descabellado dada la ingente cantidad de series que se han realizado durante estas dos décadas, The Guardian se lanza con una ambiciosa lista. ¿Dónde están Los Soprano? ¿Perdidos y Mad Men están entre las favoritas? ¿Friends es la mejor comedia? ¿Y Juego de tronos?

Estasos son las 100 mejores series y programas de televisión para el medio británico.

10. ATLANTA (2017-¿?)

La serie creada por Donald Glover ha sido, desde su lanzamiento, una de las más aclamadas por la crítica. En su reflexión sobre la conciencia racial en Estados Unidos, el creador ha roto todos los moldes de la pequeña pantalla, creando una serie única y rompedora donde la experimentación formal y narrativa van de la mano con la historia de Earn, un joven precario que decide convertirse en el agente de su primo, un rapero que ha triunfado con su tema Paper Boi.

9. PEEP SHOW (2003-2015)

Esta particular sitcom se centra en la vida de Mark y Jeremy, dos treintañeros que se conocen de su paso por la universidad de Darmouth y comparte piso en una dura convivencia. La serie centra su punto de vista en sus personajes, y también abusa de la voz en off para expresar los sentimientos de éstos.

8. FLEABAG (2016-2019)

La serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge reúne una serie de decisiones de puesta en escena que la convierten en imprescindible entre las producciones televisivas de los últimos años. La continua y socarrona ruptura de la cuarta pared hace cómplice al espectador de las maldades de su protagonista, al tiempo que le hace compartir sus reflexiones sobre el feminismo, su condición como mujer y sus complejas relaciones interpersonales.

7. JUEGO DE TRONOS (2011-2019)

No podía faltar en la lista una de las ficciones más aclamadas de los últimos tiempos. La lucha por el Trono de Hierro, enmarcada en un mundo de fantasía de corte shakesperiano y lleno de intrigas palaciegas, es historia de la televisión sólo por el éxito indiscutible de su desenlace, a pesar de la sensación agridulce que dejó en los espectadores.

6. THE OFFICE (2001-2003)

Aunque su versión estadounidense es más longeva y conocida por el público, para el medio la mejor es la británica protagonizada por Ricky Gervais. Esta gamberra y divertida serie cómica tiene, además del uso del mockumentary en la comedia de situación, hallazgos como Martin Freeman o el propio Gervais en su fantástico casting.

5. BREAKING BAD (2008-2013)

Quizá una de las series más icónicas de los últimos tiempos. El descenso a los infiernos de Walter White fue un verdadero fenómeno que Vince Gilligan, creador de la ficción, continúa ampliando, primero, con el spin-off Better Call Saul, y la futura película El Camino.

4. THE THICK OF IT (2005-2012)

Esta sátira política galardonada con varios premios BAFTA de Armando Iannucci es, principalmente, un producto de consumo interno que canaliza toda su mala baba británica y cinismo a través de su inmisericorde retrato de los entresijos del gobierno.

3. MAD MEN (2007-2015)

La refinada serie creada por Matthew Weiner relata la historia de Donald Draper, el elegante antihéroe, torturado publicista y galán anticuado al que encarna Jon Hamm. Feminismo, cambio social o la irrupción de la televisión se dan la mano en una de las producciones seminales de la ficción catódica reciente.

2. THE WIRE (2002-2008)

Todo se ha dicho ya del soberbio retrato que David Simon traza de la Baltimore más oscura y corrupta y de todas sus aristas que se van ampliando temporada tras temporada. 60 episodios componen las 5 temporadas de una serie esencial en la historia de la televisión que el diario británico destaca, con buen tino, como un "ejemplo de compromiso televisivo".

1. LOS SOPRANO (1999-2007)

La serie que aupó a HBO al éxito en los inicios del siglo. James Gandolfini dio vida a uno de los más icónicos personajes de la ficción televisiva, Tony Soprano, un villano con piel de cordero que dinamitó toda idea elegante que la audiencia pudiera tener de la mafia. Síndrome de Edipo, depresión y crudeza se dan la mano en una tragicomedia que, según afirma The Guardian, supuso un punto de inflexión en los estándares de la ficción televisiva en un tiempo en el que la calidad de las series estaba muy lejos del cine.

El resto de la lista lo completan las siguientes series:

100. I'm a Celebrity... Get Me Out of Here (2002-¿?)

99. Life on Mars (2006-2007)

98. The Mighty Boosh (2004-07)

97. The Shadow Line (2011)

96. Broad City (2014-2019)

95. The Trip (2010-¿?)

94. Skins (2007-2013)

93. RuPaul's Drag Race (2009-¿?)

92. Garth Marenghi's Darkplace (2004)

91. Silicon Valley (2014-¿?)

90. 24 (2001-2010)

89. L. (2004-2009)

88. Justified. La ley de Raylan (2010-2015)

87. The Leftovers (2014-2017)

86. Fresh Meat (2011-2016)

85. Googlebox (2013-¿?)

84. Looking

83. Buffy, cazavampiros (1997-2003)

82. Strictly Come Dancing (2004-¿?)

81. Gavin and Stacey (2007-10)

80. Veep (2012-2019)

79. Halt and Catch Fire (2014-2017)

78. Freaks and Geeks (1999-2000)

77. The Shield (2002-2008)

76. Un escándalo muy inglés (2018)

75. Colgados en Filadelfia (2005-¿?)

74. The Inbetweeners (2008-2010)

73. Spiral (2005-¿?)

72. Planeta Tierra (2006, 2016)

71. Perdidos (2004-2010)

70. Shameless (2004-2013)

69. The Good Place (2016-¿?)

68. Band of Brothers (2001)

67. Borgen (2010-2013)

66. Inside Nº9 (2014-¿?)

65. Flight of the Conchords (2007-2009)

64. A seis metros bajo tierra (2001-2005)

63. Show me a Hero (2015)

62. Sucession (2018-¿?)

61. State of Play (2003)

60. Sherlock (2010-¿?)

59. Wolf Hall (2015-¿?)

58. Orange is the New Black (2013-2019)

57. Sexo en NY (1998-2004)

56. The Jinx (2015)

55. Utopía (2014)

54. Parks and Recreation (2009-2015)

53. Black Books (2000-2004)

52. The Good Fight (2017-¿?)

51. Patrick Melrose (2018)

50. Downton Abbey

49. Insecure (2016-¿?)

48. Better Call Saul (2015-¿?)

47. Nathan Barley (2015)

46. Doctor Who (2005-¿?)

45. The Bridge (2011-2018)

44. The Crown (2016-¿?)

43. The Americans (2013-2018)

42. South Park (1997-¿?)

41. Friday Night Lights (2006-2011)

40. The Power of Nightmares (2004)

39. The Good Wife (2009-2016)

38. Detectorists (2014-2017)

37. Brass Eye: Paedogeddon (2001)

36. The Great British Bake Off (2010-¿?)

35. This is England (2010-2015)

34. Catastrophe (2015-2019)

33. Big Brother (2000-2018)

32. The Office (USA) (2005-2013)

31. Planeta azul (2001, 2017)

30. Killing Eve (2017_¿?)

29. Spaced (1999-2001)

28. The Killing (2007-2012)

27. Transparent (2014-2019)

26. Red Riding Trilogy (2009)

25. El cuento de la criada (2017-¿?)

24. The Daily Show with Jon Stewart (1999-2015)

23. Black Mirror (2011-¿?)

22. Twin Peaks. El retorno (2018)

21. Arrested Development (2003-2019)

20. OJ: Made in America (2016)

19. La guerra de Vietnam (2017)

18. Girls (2012-2017) 17. Deadwood (2004-2006)

16. Nighty Night (2004-2005)

15. El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2005)

14. Larry David (2000-¿?)

13. Line of Duty (2012-¿?)

12. Rockefeller Plaza (30 Rock)

11. Happy Valley (2014-¿?)