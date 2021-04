Las películas más famosas para recordar al rapero DMX

Además de dedicarse a la música, Earl Simmons también incursionó en el mundo del cine y participó en varias producciones, como “The Jamaican BobSled Team” Y “Never Die Alone”.

El rapero estadounidense DMX, que se encontraba hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir un infarto, falleció este viernes a los 50 años de edad, informaron medios locales.

Su familia emitió un comunicado en el que expresa su tristeza por lo sucedido y pide privacidad. “Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil”, expresa el comunicado.

El mundo conoció al rapero gracias a grandes éxitos como ‘X’ Gon Give it To Ya’, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en 2003, ‘Party Up (Up in Here)’ y ‘Where the Hood At’, pero lo que algunos desconocen es que incursionó también en el mundo del cine, participando en varias películas.

Belly (1998)

Belly es una película de drama criminal estadounidense dirigida por el director de videos musicales Hype Williams. La trama se centra en dos jóvenes delincuentes de Queens, uno de ellos llamado Tommy “Buns” Brown, interpretado por DMX, y su amigo Sincere. Junto a su pandilla, empiezan a transportar heroína desde Queens a Nebraska, hasta que una persona los delata y le cuenta a la policía.

Exit Wounds (2001)

La cinta está dirigida por Andrzej Bartkowiak y es protagonizada por Steven Seagal y DMX. La película está basada en el libro homónimo de John Westermann. La trama muestra la historia de un policía llamado Orin Boyd que debe vigilar las zonas más peligrosas de Detroit y se da cuenta de la corrupción que se ejerce dentro del departamento de policía en cuanto a las drogas y hará hasta lo imposible para que se haga justicia.

Esta película fue número 1 en las taquillas y el rapero DMX contribuyó en el sencillo exitoso “No Sunshine” de la banda sonora.

Cradle 2 the Grave (2003)

En esta película, dirigida por el polaco Andrzej Bartkowiak, DMX encarna a Tony Fait, quien Después de llevar a cabo un complejo atraco en el que está involucrado un alijo de diamantes negros, Fait pronto se encuentra enfrentado a Su, un agente del gobierno taiwanés interpretado por Jet Li. La producción fue número 1 en marzo de 2003 y la banda sonora debutó en el Top 10.

Además de estas películas, el rapero también apareció en Never Die Alone, Marble City, Death Toll, Father of Lies, Lords of the Street y Last Hour.