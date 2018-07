Las reacciones del elenco de 'Guardianes de la Galaxia' ante el despido de James Gunn

BANG Showbiz y Redacción Cine

El viernes pasado, Disney tomó la decisión de despedir a James Gunn -responsable de las dos primeras entregas de 'Guardianes de la Galaxia'- a raíz de la salida a la luz de una serie de antiguos tuits que había rescatado el portal conservador Daily Caller. (Le puede interesar: Disney despide a James Gunn como director de "Guardians of the Galaxy 3")



El cineasta, que se ha mostrado muy crítico en los últimos años con la actual administración Trump, ya se había disculpado en 2012 por las bromas acerca de violaciones o pedofilia que había realizado durante la etapa en que se consideraba a sí mismo "un provocador nato", pero eso no impidió que la gran casa haya optado por prescindir de sus servicios de cara a la tercera entrega de la franquicia.



Esa noticia provocó reacciones muy diferentes entre el elenco protagonista. Dave Bautista fue uno de los protagonistas que cerró filas en torno a su director, y se atrevió a dar la cara ante el estudio cinematográfico.





"En un futuro tendré más que decir al respecto, pero por el momento todo lo que diré es esto: James Gunn es una de las personas más cariñosas, buenas y amables que he conocido. Es atento y bondadoso y se preocupa enormemente por las personas y animales. Ha cometido errores; todos los hemos cometido. Y no me parece bien lo que le está sucediendo", aseguró en su cuenta personal de Twitter.





Sean Gunn, hermano del director y uno de los actores que aparece en 'Guardianes de la Galaxia', también se ha posicionado de su parte en esa misma red social: "No hace falta ni decir que quiero y apoyo a mi hermano James. Estoy muy orgulloso de lo bueno, generoso y compasivo que es con todos los que forman parte de su vida, da igual que sean sus amigos, su familia, sus compañeros, los fans o completos desconocidos".



El gran protagonista de las producciones de Marvel, Chris Pratt, aún no ha hecho referencia directa al polémico despido de Gunn, pero sí compartió en sus redes sociales una cita bíblica que parece tratarse de una indirecta muy poco velada a Disney: "'Entiendan esto, queridos hermanos y hermanas. Que toda persona sea rápida para escuchar y tarda para hablar y mostrar ira'. Santiago 1:19", recordó el actor encargado de dar vida a Star-Lord. (Le puede interesar: "Asumo toda la responsabilidad": James Gunn tras ser despedido por Disney)



Por su parte, su compañera Zoe Saldaña (Gamora) fue una de las más sinceras al reconocer que todavía no sabe cómo reaccionar ante lo sucedido.



"No voy a mentir, ha sido una semana difícil. Estoy refrenándome para asimilarlo todo en lugar de hablar fuera de lugar. Solo deseo que todo el mundo sepa que quiero a todos los miembros de mi familia de 'Guardianes', siempre lo haré", adelantó, a lo que Dave Bautista le respondió para alabar su franqueza y ofrecerle su apoyo recordando el lema de sus personajes: "Cuando llegue el momento, hablarás desde el corazón como siempre haces. Hasta entonces #TodosSomosGroot, te quiero hermana". Respondió.