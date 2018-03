"Las travesuras de Peter Rabbit", la versión contemporánea de la historia de Beatrix Potter

Redacción cine

El Espectador lo invita al estreno de "Las travesuras de Peter Rabbit", película animada que sigue al personaje que, tras cautivar a varias generaciones de lectores, tiene su propia película. En el filme, las riñas de Peter con el Sr. Thomas McGregor (Domhnall Gleeson) llegan a escalas cada vez más altas mientras pelean por el control del codiciado huerto de vegetales de McGregor y el afecto de la bella amante de los animales que vive en la casa de junto (Rose Byrne), así que los conflictos se extienden al Distrito de los Lagos y a Londres.

"Cuando era niño, mi papá me leía los libros de Peter Rabbit, por eso siempre tuve un vínculo emocional con este personaje y a mis hijos también les leí sus libros", dice Will Gluck, el coescritor y director de la cinta. "Lo que más me gusta de Peter es que se trata de un pequeño revoltoso. Pensé que era una gran oportunidad de tomar esta pequeña joya que Beatrix Potter creó con Peter para expandir esos rasgos de personalidad y elaborar su propia historia contemporánea".

En la película, la antigua guerra con el viejo Sr. McGregor, custodio del huerto de vegetales, da un giro cuando éste fallece (una victoria que Peter no siente como propia). Pero hereda el lugar su sobrino-nieto, el Sr. Thomas McGregor (Domhnall Gleeson) y Peter se da cuenta de que la lucha por el huerto – y por el amor de su vecina, Bea (Rose Byrne) – apenas comienza.

"A Peter le dijeron que no debía entrar al huerto del Señor McGregor debido a que su padre terminó en un pastel de carne por entrar ahí. ¿Y qué hace Peter? Entra al huerto. Así es Peter – no le puedes decir eso a una personalidad como la suya", explica el director.



"Tiene mucha picardía, es valiente y confía en sí mismo, además está convencido de que siempre está en lo correcto, pero la verdad es que se equivoca a menudo. Él nunca titubea y mantiene lo que piensa hasta que se da cuenta de que llegó demasiado lejos", agrega.

Así que Peter Rabbit afronta problemas con su terquedad, pero siempre emerge su verdadero carácter. Es como un adolescente que comienza a apreciar que las cosas no siempre son en blanco y negro; es consciente que debe cuidar a su primo y a sus tres hermanas; aunque no lo admite ante sí mismo, también empieza a notar que no todo es malo con el Sr. Thomas McGregor.

El Espectador y Sony Pictures lo invitan al estreno de "Las travesuras de Peter Rabbit", función que se realizará este sábado 10 de marzo a las 10 de la mañana en Titán Plaza (sala 6).

