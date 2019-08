"The Laundromat", la película de Meryl Streep sobre Papeles de Panamá

Meryl Streep en una escena de la cinta "The Laundromat".

Meryl Streep en una escena de la cinta "The Laundromat". Cortesía

Ellen (Meryl Streep) investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, es el eje central de la cinta "The Laundromat" que se estrena en cines el 23 de septiembre y cuyo tráiler presentó Netflix este miércoles. (Le recomendamos: Netflix se fortalece para los Óscar y agenda el estreno en cines de "The King​" y "The Irishman").

La cinta que dirige Steven Sodebergh, realizador de la saga "Ocean's", y que coprotagonizan Antonio banderas y Gary Oldman, compite estos días en la sección oficial del Festival de Venecia, y es una de las principales apuestas de la productora en la carrera por los Óscar.

"The Laundromat" está basada en la obra del premio Pulitzer Jake Berstein "Secrecy World" sobre la investigación que destapó este caso de fraude fiscal.

En el libro se recuerda el papel protagonista en el fraude de la desaparecida firma Mossack Fonseca, cuyos documentos confidenciales, que afectaban a sociedades internacionales muy conocidas, acabaron por filtrarse a los medios de comunicación.

En el filme, el personaje interpretado por Streep iniciará una investigación que "le lleva a un laberinto de dudosas transacciones" vinculadas a un bufete de abogados en Panamá, muy interesados en "ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo a acumular fortunas aún mayores", según Netflix.

El tráiler de la película se ha difundido un día después de que Netflix anunciase en Los Ángeles (EE.UU.) las diez producciones originales que llevará a los cines antes que a su plataforma digital, y que por tanto podrán competir en festivales, como ocurrió el año pasado con la oscarizada cinta "Roma" de Alfonso Cuarón.

La película, que cuenta también con las interpretaciones de Matthias Schoenaerts y Sharon Stone, se estrenará en cines el 23 de septiembre, estará disponible en salas durante 22 días y después en la plataforma de Netflix para sus suscriptores. (Recordar: Steven Spielberg no pudo contra Netflix: las películas de streaming seguirán optando al Óscar).