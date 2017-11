"Liga de la Justicia": datos y curiosidades para los que no son fans del cómic

Este jueves 15 de noviembre se estrena la película "Liga de la Justicia". La historia comienza cuando Bruce Wayne (Batman) se une a Diana Prince (Mujer Maravilla) para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para dar batalla a esta nueva amenaza.

Para los que no son fans de los cómics, presentamos datos y curiosidades claves para entender "Liga de la Justicia", película dirigida por dirigida por Zack Snyder basado en la historia original del escritor Gardner Fox y el artista Mike Sekowsky.

La encarnación original de la legendaria Liga de Héroes de DC –Liga de la Justicia de América– hizo equipo por primera vez en 1960 en las páginas de "The Brave and the Bold" #28. Los miembros fundadores fueron Superman, Batman, Mujer Maravilla, Aquaman y Flash. Cyborg técnicamente no es un miembro fundador original, pero fue reinsertado como miembro fundador en el 2011, cuando DC relanzó su catálogo completo de cómics en "The New 52".

Batman / Bruce Wayne (Ben Affleck)



Inspirado por el sacrificio de Superman, el detective multimillonario arma a un equipo de superhéroes para combatir a una fuerza que amenaza al planeta entero. Por primera vez Batman comprende que él, solo, no puede salvar al mundo.

- Creado por Bob Kane con Bill Finger, Batman apareció publicado por primera vez en mayo de 1939 de Detective Comics #27, antes de saltar del papel para convertirse en un emblema cultural por todo el mundo.

- El trágico origen de la solitaria guerra contra el crimen de Bruce Wayne quedó revelado más tarde en las páginas de Detective Comics #33 (noviembre 1939).

- Las habilidades de Batman incluyen:

o Dominio de las artes marciales

o Fuerza y resistencia extrema

o Traje de alta tecnología y muchos gadgets

o Brillante mente deductiva

o Vastos recursos personales

- "Liga de la Justicia" es el tercer filme donde Ben Affleck personifica al "Caballero de la Noche"; su primer Batman / Bruce Wayne en "Batman v Superman: el origen de la justicia" y luego hizo un breve cameo en "Escuadrón Suicida".



Mujer Maravilla / Diana Prince (Gal Gadot)



La primera y principal superheroína del mundo, Mujer Maravilla personifica la fuerza y gracia sin igual de una guerrera nata, con la genuina compasión de un verdadero espíritu humanitario. Siendo la primera en unirse al equipo de Bruce Wayne, la confianza natural de Diana y su distintiva inteligencia la hacen una aliada indispensable.

- Mujer Maravilla fue creada por William Moulton Marston –con el seudónimo de Charles Moulton y alentado por su esposa, Elizabeth Holloway Marston– y dibujada por Harry G. Peter.

- Desde su debut en octubre de 1941 en las páginas de "All-Star Comics Volume 1 #8", Mujer Maravilla ha sido recibida por generaciones de fans como un símbolo mundial de paz, justicia y empoderamiento.

- La revolucionaria serie propia de cómics de la superheroína fue lanzada en 1942 con "Mujer Maravilla #1", y no ha parado de imprimirse en siete décadas.

- Los poderes de Mujer Maravilla incluyen:

o Fuerza, agilidad y velocidad sobrehumanas

o Invulnerabilidad casi absoluta

o Dominio en todas las formas de combate

- Mujer Maravilla lleva cuatro poderosos accesorios:

o Lazo de Hestia que obliga a decir la verdad a todo aquel en su agarre

o Brazaletes encantados que desvían las balas

o Un escudo impenetrable

o La icónica y atesorada diadema de Diana

- Gal Gadot personifica a Mujer Maravilla / Diana Prince por tercera vez en "Liga de la Justicia", siguiendo al enigmático debut del personaje en "Batman v Superman: el origen de la justicia" en 2016 y este año en "Mujer Maravilla", el icónico primer largometraje en solitario de la amazona y el más grandioso éxito del verano.



Aquaman / Arthur Curry (Jason Momoa)



Mitad humano, mitad atlante, Arthur Curry es un forastero que no se siente en casa sobre la superficie de la tierra ni bajo el mar… hasta que el mundo se ve amenazado y se une al recién armado equipo de héroes de Batman.

- Aquaman fue creado por Paul Norris y Mort Weisinger; se presentó en acción por vez primera en las páginas de "More Fun Comics #73" (noviembre 1941).

- La mística arma electa por Aquaman es un reluciente y poderoso tridente.

- Los poderes de Aquaman incluyen:

o Fuerza superior

o Nadar a velocidad excepcional

o La pericia de respirar bajo el agua

o Una comprensión intuitiva del océano y sus misterios.

- "Liga de la Justicia" marca la segunda aparición en la gran pantalla de Jason Momoa como Aquaman / Arthur Curry, pero es la primera vez que las audiencias verán en verdad al guerrero submarino en acción —después de un breve adelanto en el video de vigilancia oceánica que apareció en" Batman v Superman: el origen de la justicia en el 2016", y antes de sumergirnos en la épica historia de origen del personaje en la película del próximo año, "Aquaman".

Flash / Barry Allen (Ezra Miller)



Barry Allen es un chico excesivamente energético que va a la universidad Central City College, donde estudia justicia criminal (con la esperanza de liberar un día a su padre encarcelado). Con un ingenio sobresaliente, únicamente superado por su talento de desplazarse a hipervelocidad, él más que entusiasta por unirse al equipo formado por icónico justiciero Batman.

- Barry Allen apareció por primera vez como Flash en "Showcase #4" (octubre 1956), creado por Robert Kanigher e ilustrado por Carmine Infantino.

- Barry está entre un pequeño grupo de personajes de DC que han aparecido bajo el manto de Flash, remontándose al debut en 1940 del "Velocista Escarlata" en Flash Comics #1, creado por Gardner Fox y Harry Lampert.

- Los poderes de Flash que desafían la física, incluyen:

o Ser el hombre más rápido que existe

o Reflejos y agilidad sobrehumanos

o Capacidad de curación acelerada

- Ezra Miller interpreta a Flash / Barry Allen por tercera vez en "Liga de la Justicia", después de breves cameos en "Batman v Superman: el origen de la justicia en 2016" y "Escuadrón Suicida".

Cyborg / Victor Stone (Ray Fisher)

Parte hombre, parte máquina, Victor Stone era una estrella del atletismo en Gotham City University. Después de que un espantoso accidente casi le cuesta la vida, fue salvado cuando su padre, el científico Silas Stone, usó tecnología alienígena para reconstruir su cuerpo. En el proceso, Silas convirtió a Victor en una computadora humana orgánica con partes corporales biomecatrónicas. En otras palabras, un Cyborg.

- Cyborg fue creado en 1980 por el escritor Marv Wolfman y el artista George Pérez; tuvo su primera aparición en un inserto especial de DC Comics "Presents #26", para presentar al popular equipo de superhéroes Teen Titans.

- Como favorito de los fans en los cómics y series animadas de los Teen Titans (con la voz de Khary Payton), Cyborg fue reinventado en el tomo de agosto de 2011 de "Liga de la Justicia #1", como parte del relanzamiento de DC, "The New 52".

- Los poderes de Cyborg incluyen:

o Superfuerza

o Armamento y tecnología instantánea

o Intelecto nivel genio

o La habilidad de comunicarse con y controlar la tecnología

- El actor de teatro Ray Fisher protagoniza como Cyborg / Victor Stone en "Liga de la Justicia", tras su cameo en video revelando el renacimiento cibernético de Victor en el filme de 2016, "Batman v Superman: el origen de la justicia".



