Lo que debe saber sobre "Rápidos y Furiosos" antes de ver "Hobbs & Shaw"

La acción de Fast & Furious regresa de la mano de Jason Statham, Dwayne 'The Rock' Johnson, Idris Elba, Vanessa Kirby y Helen Mirren.

La franquicia Fast & Furious ha recorrido un largo camino desde su creación en 2001 y ahora fue un paso más allá con Hobbs & Shaw, el primer spin-off protagonizado por Dwayne 'The Rock' Johnson y Jason Statham. Después de ocho entregas de la saga principal, son muchos los detalles que conviene recordar de cara a la nueva película.

UNA DÉCADA CON LUKE HOBBS

Con la quinta entrega, la franquicia comenzó a dejar de centrarse estrictamente en las carreras callejeras y evolucionó a un serial de acción y atracos. El grupo de Toretto planeaba robar 100 millones de dólares, pero tuvieron que lidiar con Luke Hobbs, el agente del DSS al que da vida Johnson, que acusaba al grupo de acabar con varios agentes de la DEA.

Afortunadamente, Luke Hobbs se da cuenta de que Dominic Toretto y su equipo no mataron a los agentes y, aunque no estaba dispuesto a dejarlos ir, les da una ventaja de 24 horas después de ayudarlos con el atraco. Ya en la siguiente entrega, Hobbs recluta al grupo para una misión gubernamental y es a partir de ahí cuando trabajan codo con codo.

DECKARD SHAW Y HAN LUE

En Tokio Race, la tercera entrega de la saga que bien pudiera calificarse como el primer spin-off espiritual de Fast & Furious, Han Lue muere en lo que parecía ser un simple accidente de coche. Sin embargo, la escena poscréditos de Fast and Furious 6 mostró que Deckard Shaw chocó deliberadamente con Han en Japón, convirtiéndose en un nuevo villano de la saga.

Deckard Shaw fue uno de los principales antagonistas de Furious 7, donde él y Luke Hobbs establecen por primera vez su rivalidad. Shaw se ha transformado en un antihéroe y, sorprendentemente, en un aliado para el equipo de Toretto, pero hay muchos fans que todavía miran con recelo al personaje de Statham ya que quieren justicia para Han.

LA HIJA DE HOBBS

Además de ser un agente de la DSS, lo único que se sabe sobre la vida de Luke Hobbs es que tiene una hija llamada Samantha, quien originalmente fue interpretada por Eden Estrella. No se sabe quién es su madre, pero es bastante evidente que Samantha es el mundo de Hobbs. Samantha regresa en Hobbs & Shaw, solo que esta vez la interpretará Eliana Sua.

No está claro cómo encaja exactamente en el spin-off, aunque está claro que si está en peligro, Hobbs no dudará en rescatarla. También es importante mencionar que Hobbs & Shaw finalmente presentarán a otros miembros del clan Hobbs, ya que el hogar de su infancia será el escenario para una gran batalla contra Brixton.

LA FAMILIA SHAW

Deckard Shaw no fue el primer miembro de la familia Shaw presentado en el universo Fast and Furious. Todo comenzó con Owen Shaw, principal antagonista de la sexta entrega, en la que él y sus mercenarios tratan de robar varios dispositivos de alta tecnología valorados en millones de dólares.

Desafortunadamente, Owen es arrojado de un avión y termina en coma, de ahí que Deckard Shaw emprendiera una venganza en su nombre. Owen Shaw finalmente se despertó en la siguiente película, la misma que presentó a Magdalene, su madre. Magdalene, encarnada por Helen Mirren, regresa en Hobbs & Shaw. Además el spin-off traerá por primera vez a la hermana de Deckard y Owen, Hattie, interpretada por Vanessa Kirby.

HOBBS Y SHAW, ALIADOS CONTRA CIPHER

En su primera película juntos, Luke Hobbs y Deckard Shaw estaban en desacuerdo. Pero en su segunda película, la última enterga de Fast & Furious, se vieron obligados a trabajar juntos, reclutados por el Sr. Nobody para ayudar a localizar a Dominic Toretto y capturar a la ciberterrorista Cipher. Ahora los dos hombres siguen siendo técnicamente aliados, o quizás de manera más realista, ya no están en lados opuestos. Aunque Deckard rescató al hijo de Dominic, a Hobbs claramente todavía no le gusta, y el sentimiento es mutuo en el spin-off... provocando airados diálogos y situaciones hilarantes.