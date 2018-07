Los 10 musicales más taquilleros de la historia del cine

Cultura Ocio - Europa Press

A pesar de no alzarse finalmente con el Oscar a Mejor Película -confusión mediante con la ganadora Moonlight-, la cinta de Damien Chazelle hizo recordar a los espectadores la magia que solo evocan los mejores musicales. Hasta tal punto llegó la acogida, que la película de Ryan Gosling y Emma Stone se sitúa hoy en día en el tercer puesto de los musicales más taquilleros de la historia. ¿Quieres saber qué otros títulos completan la lista? Sigue leyendo.

LA BELLA Y LA BESTIA

El clásico Disney fue adaptado a la acción real con Emma Watson y Dan Stevens como protagonistas. La cinta de Bill Condon ocupa la cima de esta clasificación con unos impresionantes 1.263 millones de dólares en todo el mundo.

MAMMA MIA!

Adaptación del mítico musical bajo la dirección de Phyllida Lloyd, Mamma Mia! recaudó 609 millones en 2008 con Meryl Streep y Amanda Seyfried como protagonistas de esta historia ambientada en la bella y ficticia isla de Kalokairi.

LA LA LAND

La La Land: La ciudad de las estrellas superó por poco a Los miserables en 2016. Un éxito sin precedentes al tratarse de una película original, que si bien es cierto recogía muchas referencias de otros grandes musicales. Su recaudación fue de 446 millones a nivel global.

LOS MISERABLES

Dirigida por Tom Hooper y con rostros tan conocidos como Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne o Anne Hathaway, que además demostraron unas notables dotes para la canción, el musical basado en la obra de Victor Hugo consiguió recaudar 441 millones.

EL GRAN SHOWMAN

Hugh Jackman repite en esta lista con El gran showman. La historia de Phineas Taylor Barnum, el empresario circense que fundó el 'Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus', considerado el mayor espectáculo de la Tierra, alcanzó los 434 millones de dólares en taquilla.

ENCANTADA: LA HISTORIA DE GISELLE

Un cuento de princesas moderno con Amy Adams y Patrick Dempsey formando una perfecta -aunque anacrónica- pareja. Que Susan Sarandon fuese la malvada reina que pone en jaque a los protagonistas también ayudó a que Encantada recaudase 340 millones en todo el mundo.

GREASE

Teniendo en cuenta la inflación, puede que Grease sea el musical más exitoso de la historia. Hasta 395 millones de dólares recaudó en 1978 de la mano de John Travolta, Olivia Newton-John y temas inolvidables como Summer Nights, Greased Lightning y You're the one that I want.

CHICAGO

Rob Marshall como director y Bill Condon -de nuevo en esta lista- como guionista, dieron forma a esta ambiciosa película en 2002. Chicago estuvo nominada a 6 Oscar -incluyendo mejor película y actriz secundaria para Catherine Zeta-Jones- y consiguió 306 millones en taquilla.

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

Tras el estreno de las dos primeras películas directamente en televisión, y convertido ya en todo un fenómeno juvenil, High School Musical 3 arrasó en cines con 252 millones de dólares a nivel mundial en 2008. Zac Efron y Vanessa Hudgens se fueron a la universidad, pero se quedaron para siempre en el corazón de los más jóvenes.

INTO THE WOODS

Desde Cenicienta (Anna Kendrick) y Caperucita Roja (Lilla Crawford) hasta Jack y las judías mágicas (Daniel Huttlestone) y Rapunzel (MacKenzie Mauzy). Esta versión moderna de varios cuentos de los Hermanos Grimm, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por James Corden, Emily Blunt y Meryl Streep, recaudó 213 millones en 2014.