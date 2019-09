“Los actores no tenemos fecha de vencimiento”: Margalida Castro

Lilian Contreras Fajardo / @ProhibidodeLili

La actriz Margalida Castro fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Santander por haber dedicado toda una vida al cine y la televisión. “Esto es lo más bello que me ha pasado en mi vida. Recibir este premio tan extraordinario y el reconocimiento de mi gente es muy especial. Yo soy la abuelita de Colombia, pero la abuelita más cercana a todo Santander. Yo me siento como que estoy compartiendo este premio con todos y es hermosísimo”, dijo la artista de 75 años que ha trabajado en la industria audiovisual durante más de cinco décadas y que el jueves en la noche fue homenajeada junto al cineasta Jorge Alí Triana en el marco del Festival Internacional de Cine de Santander 2019. (Archivo: Margalida Castro, actriz por casualidad).

La actriz nacida en Sal Gil (Santander) llegó a la pantalla chica tras participar en una obra de teatro infantil junto a Vicky Hernández, Pepe Sánchez o Álvaro Ruiz, quienes junto a ella forjaron la televisión colombiana. Desde entonces ha encarnado personajes legendarios como el de Susi Borda de la Valle en “Gallito Ramírez”, la Tía Chavela en “Yo amo a Paquita Gallego”, Inés Montes en “La viuda de la Mafia” y Úrsula Cabrales en “Chepe fortuna”, papeles por lo que le han otorgado premios como el India Catalina o el TV y Novelas.

Pero ahora, confirmó, recibió el más importante reconocimiento de su carrera porque no viene desde un sector de la industria o de los dirigentes de la ciudad donde nació, sino de todo un departamento que lleva en su corazón, en su sangre y en su carácter. (Puede leer también: Margalida Castro, un ícono de actuación en Colombia).

El premio por haber dedicado toda una vida al cine y la televisión la hace reflexionar sobre su papel en la industria y sin tristeza ni melancolía reconoce que ve “la televisión y el teatro como hijos míos porque nacieron de mí, les cambié los pañales, les di la comida, les enseñé a caminar y hoy ya son profesionales”, comentó la artista que actualmente rueda “Ruido Capital”, la primera serie que Movistar realiza en Colombia y donde comparte créditos con Paco León, actor recordado por su interpretación en “La casa de las flores”. (Le recomendamos leer: Paco León: “Bogotá en los 90 era maravillosa).

La experiencia no hace que pierda la humildad y asegura que cada día se sorprende y decide aprender nuevas formas de trabajo. “Yo no me las sé todas, yo les digo a los directores que soy plastilina en sus manos”, aseguró Castro, quien también se fascina por las nuevas formas con las que hoy se graban las producciones, en referencia a los drones, y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías que permiten grabar una serie en formato cine.

“La maravilla que tengo es que no pierdo la capacidad de sorprenderme como los niños. Gracias a Dios los actores no tenemos fecha de vencimiento, como si tiene una gimnasta olímpica que a los 20 años ya está vieja, un futbolista que a los 30 años ya es un anciano. No tenemos fecha de vencimiento porque uno está grabando a los 100 años”, recalcó.

Margalida Castro fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Santander junto a Jorge Alí Triana, uno de los primeros directores que decidió rodar en ese departamento, y quien recibió el premio de manos de su colega y amigo Sergio Cabrera, presidente del evento cinematográfico.

“¿Qué puede decir uno en estas circunstancias? Un gran agradecimiento y una gran satisfacción que la obra de uno sea reconocida porque el objetivo de lo que hacemos es el público, y contar historias que expresen sentimientos, que revuelquen las ideas, la conciencia, que presenten otras miradas sobre la vida”, dijo Triana en la ceremonia que se llevó a cabo en una plaza de Girón, momento que aprovechó para recordar algunas de las escenas que rodó en Santander. (Le recomendamos ver el video: Jorge Alí Triana : He actuado muy pocas veces y lo he sufrido mucho).

Tras la gala llamada Noche Blanca, el Festival de Cine de Santander alista la clausura de su edición número once, evento que se realizará el sábado con la proyección de “Me llevarás en ti”, película dirigida por Iván Obando y protagonizada por Geraldine Zivic, Mariana Fernández y Gonzalo Vivanco.

