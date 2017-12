((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los grandes agujeros del guión de Star Wars: Los últimos Jedi

CulturaOcio - Europa Press

La crítica está entregada... los fans no tanto. Star Wars: Los últimos Jedi es la entrega reciente de la saga creada por George Lucas que más ha polarizado a sus seguidores. Y lo es, en buena medida, por sus arriesgadas decisiones.

Pero con independencia de que guste más o menos, lo que muchos no perdonan son algunos puntos débiles en su trama o, simplemente, situaciones que requieren una explicación previa que no se ofrece al espectador.

Hablamos, efectivamente, de los conocidos agujeros de guión que indignan a más de uno y de los que el libreto de Rian Johnson tampoco se libra. Repasamos algunos de los más destacados:

1. LA MUERTE DE LUKE

El final de Los últimos Jedi ofrece una épica batalla entre Kylo Ren y el que fuera su maestro, Luke Skywalker, en el planeta Crait, donde se refugia la resistencia tras haber perdido su flota. Sobreviviendo al bombardeo de la Primera Orden y a la ofensiva de su sobrino, Luke se las arregló para distraer a las fuerzas de la oscuridad en un intento de dar tiempo a que sus aliados para huir.

Tras revelarse como realmente se trataba de un holograma proyectado a través de la Fuerza desde Ahch-To, puede verse como el Jedi se desvanece. Se entiende que debido al cansancio y al estrés de la batalla, aunque no se explica más. Parece un guiño a la muerte de Obi-Wan Kenobi en Una nueva esperanza o a cuando Yoda también se une hace uno con la Fuerza tras entrenar a Luke en la trilogía original. En todo caso, hay fans que reclaman una explicación.

2. EL DICHOSO MAPA

Este agujero de guión se remonta a El despertar de la fuerza, que basó la mayor parte de la trama en la búsqueda del mapa que daría con la ubicación de Luke Skywalker. Durante Los últimos Jedi, al ser encontrado, especifica cómo había dejado instrucciones claras de que no quería ser localizado. Si esto es así, ¿quién trazó ese mapa?

No estuvo acompañado en su exilio por R2-D2, por lo que alguien más debía conocer el lugar que había escogido para esconderse. Lor San Tekka entregó a Poe la última pieza del mapa, pero, ¿a través de quién la obtuvo?, ¿le dijo Luke donde iría?

3. ¿QUIÉN ES SNOKE?

Una de las grandes incógnitas que se esperaba fuera resuelta en Los últimos Jedi era la identidad de Snoke. Mucho se especuló si se podría tratar de Darth Plagueis, mientras que otros pensaron que era Darth Vader o incluso Darth Sidious.

En cualquier caso, antes de poder conocer más sobre el villano, líder supremo de la Primera Orden, Kylo Ren lo atraviesa por la mitad con un sable de luz. No hay más conversaciones sobre él a lo largo de la película por lo que su origen y su poder sigue siendo un misterio sin respuesta.

4. LOS PADRES DE REY

El origen de Rey es algo que los seguidores de Star Wars llevan buscando conocer desde que se revelara la intensidad que la Fuerza alcanzaba en ella. La nueva película tampoco ofrece una respuesta clara.

Durante su intento por conocer sus orígenes en la cueva de Ahch-To, Rey no logra más que el reflejo de su propia imagen. En la misma línea está la revelación de Kylo Ren, quien asegura que sus padres no descendían de ningún linaje relevante, que se trataba de unos 'don nadie' que la habían abandonado en Yakku. En cualquier caso, si así fuera, extraña la intención de El despertar de la Fuerza por dejar la cuestión tan en el aire.

5. LOS CABALLEROS DE REN

En El despertar de la Fuerza se dejaron ver, en el flashback de Rey, los Caballeros de Ren, de quienes se presuponía un papel relevante en la trama junto a su líder. A día de hoy no se conoce nada de ellos, más allá de que pueden, algo que no está confirmado, ser los otros alumnos de la escuela jedi de Luke que se aliaron con Kylo Ren. No se sabe sobre su paradero, ni si quiera si siguen con vida.

6. EL SACRIFICIO DE HOLDO

Sin infravalorar el sacrificio de la vicealmirante Holdo en el último acto de Los últimos Jedi, han surgido muchas dudas sobre si realmente era necesario. Se quedó a bordo del crucero de la Resistencia para defender las pequeñas naves de transporte en las que huyó el resto de la tripulación. Tras ver como eran eliminados por los bombardeos de la Primera Orden, decide atravesar la flota enemiga golpeándola de lleno a la velocidad de la luz.

Lo que es discutible, es que en una era tan tecnológicamente avanzado como la de Star Wars sea necesario un piloto físico para realizar una maniobra en vez de poder programarla con un piloto automático. El sacrificio de un héroe es una buena forma de decirle adiós, pero no pocos fans apuntan que la líder de la resistencia podría haber llegado perfectamente al episodio IX.

7. ¿CÓMO VUELVE REY AL HALCÓN MILENARIO?

Cuando Holdo destruye la nave crucero de la Primera Orden, se presupone que Rey ya se encontraba lejos tras huir después del enfrentamiento con Kylo Ren. Mas tarde, cuando la Resistencia está siendo atacada en Crait, la jóven reaparece en el Halcón Milenario junto a Chuewbacca para ayudarles. Pero... ¿cómo y cuando llegó ahí?

Si fue recogida por el Halcón no aparece en pantalla, pero si hubiese sido así, probablemente habrían sido detectados y atacados por la flota de la Primera Orden. También podría haber robado uno de los cazas de Snoke, aunque el resultado habría sido el mismo. La forma en que huyó sigue siendo una incógnita.

8. ¿CÓMO NO VIO SNOKE LA TRAICIÓN DE KYLO?

Durante la conversación que Snoke tiene con Rey tras ser capturada, el villano revela cómo manipulo su mente y la de Kylo para establecer una conexión mental entre los dos, desvelando así un movimiento estratégico magistral por su parte. Sin embargo... es incapaz de detectar el momento en que su aprendiz, que está a tan solo unos metros de él, utiliza la Fuerza para activar el sable de luz con el que le corta por la mitad. ¿Cómo puede tener tanto poder y no percibir algo así?