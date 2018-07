"Mamma Mia! 2" recibe críticas y halagos tras su preestreno en Londres

EFE

La nueva película de "Mamma Mia!", que desde esta semana llega a los cines, una década después de la primera parte, ha sido calificada por algunos expertos de "divertida" frente a otros que la tildan de "decepcionante", tras su preestreno en Londres.



Los especialistas de cine de algunos medios aseguraron que la secuela, titulada Mamma Mia! Here We Go Again, tiene "consistencia y es divertida", mientras que para otros, a pesar del dinero invertido, es "ligeramente decepcionante".



"El fallo más grande de la película reside en que gran parte de su banda sonora está compuesta por canciones menos conocidas de ABBA y muchas forman parte de la discografía posterior de Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus (dos de los componentes del grupo sueco)", comentó la periodista Leslie Felperin, de la revista estadounidense The Hollywood Reporter.



Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, coincidió en que las melodías son "pequeños tesoros de un perfil más bajo", aunque esto "no es algo malo".



Entretanto, el periodista Robbie Collin, del Daily Telegraph, premió a la cinta con cuatro estrellas de cinco al tiempo que reconoció que, "aunque carece del factor sorpresa de la primera, la música sigue siendo un gran punto a favor y la película es divertida".



La proyección ha incorporado a su plantilla una nueva cantera de actores jóvenes, que se unen a los ya presentes en la primera parte.



Entre ellos, destaca la actriz Lily James, quien da vida a Donna, una joven aventurera que llega a una isla griega en la que decide quedarse; un papel que comparte con la veterana Meryl Streep.



"Si 'Mamma Mia!' no convierte a James en una gran estrella, me comeré mis pendientes de bolas de brillantes", bromeó al respecto la columnista Jan Moir, del Daily Mail.



A este equipo se suman también las estrellas Cher, en el papel de Ruby -como madre de Donna y abuela de Sohpie (interpretado por Amanda Seyfried) y Andy García como Fernando, un decorador mexicano que aterrizará también en la pequeña isla.



En el filme se vuelven a escuchar canciones como Waterloo, Mamma Mia o Dancing Queen, que ya protagonizaron algunas de las secuencias más populares de la primera parte, y se unen otras como The Name of the Game, Fernando o Knowing Me, Knowing You.



"La cinta mantiene su fórmula del éxito: artistas conocidos y queridos, seguidos de un joven y atractivo elenco de nuevos actores, una localización maravillosa y los mejores temas pop del planeta", apostilló Chris Hunneysett, del Daily Mirror.