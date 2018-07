Margot Robbie anuncia que Harley Quinn tendrá nuevo vestuario

Cultura - Europa Press

Hace tan solo dos meses, Margot Robbie, quien da vida a Harley Quinn en la ficción, adelantó que Birds of Prey, el sping-off encabezado por la villana, sería para adultos. Ahora, durante una entrevista para Yahoo Movies, la actriz estadounidense, no solo ha confirmado que la cinta ha obtenido dicha calificación, sino que adelantó cuándo comenzará a rodarse.

De esta manera, Birds of Prey se convertirá en la primera película del Universo Cinematográfico de DC calificada como R, solo para adultos. Hay que recordar que cuando lo dijo por primera vez, aseguró que sería una película de acción liderada por chicas. Así mismo, dijo será "diferente" a otras producciones ideadas para Quinn y que además contará con un "presupuesto bajo".

Además, durante el encuentro, con motivo del estreno de su nueva película Terminal, expresó que Birds of Prey comenzará a rodarse en enero de 2019. Desde Omega Underground ya afirman que las posibles ubicación para filmar la cinta serían Atlanta, Savannah, Georgia y Los Ángeles.

Por último, la intérprete señaló que para esta nueva aventura de Quinn, la antiheroína tendrá un aspecto nuevo, aunque no dio más detalles sobre el vestuario. "No, sinceramente porque los disfraces no han sido diseñados todavía. Sí tendrá nuevos looks. Habrá nuevos trajes de Halloween por ahí, algún día", dijo con una sonrisa.