Marvel revela la edad de Capitán América al final de Endgame

-Agencia Europa Press

El Capitán América tuvo un final mucho más dulce que el de sus compañeros caídos en combate. Tras devolver cada Gema del infinito a su respectiva línea de tiempo, Rogers decidió quedarse en el pasado para vivir una vida de anonimato con su amada Peggy Carter. Ya viejo, regresa para cederle su escudo a Sam Wilson, El Halcón. Y ahora se ha revelado qué edad exacta tiene el Capi en la última escena.

Steve le asegura a su amigo que ha tenido una vida hermosa desde el momento que se despidieron tras la batalla contra Thanos. Y desde luego, tiempo no le ha faltado, porque gracias al suero del supersoldado y a los distintos saltos temporales, el Capitán América tiene la nada desdeñable edad de 106 años al final de Endgame.

Jer Underdahl, la jefa de efectos visuales de la película, recientemente tuvo una entrevista con WIRED en la que explicó cómo se hicieron los momentos más difíciles y espectaculares del filme, incluyendo el envejecimiento de Chris Evans. Tuvieron que recrear cada mínimo detalle del cuello, cuerpo y cara para conseguir, en palabras de Underdahl, "esa apariencia de supersoldado de 106 años".

Si se analiza matemáticamente las cuentas cuadran. Steve Rogers nació en 1918, así que tenía 27 años cuando se quedó congelado en 1945. Tras ser despertado en la primera película de Vengadores, recuperó su envejecimiento normal, lo que significa que 39 años en 2023, cuanto tienen lugar los eventos de Endgame.

Gracias a Stephen McFeely, guionista de Endgame, ahora sabemos que Rogers y Carter se reunieron en 1948, por lo que hasta 2015 pasó 67 años de idilio con ella, hasta que fallece en Civil War. Es de suponer que tras asistir al funeral y demás Steve usó las partículas PYM que le quedaban para volver a 2023 y reunirse con Sam Wilson en el mismo lugar donde se despidieron.

En este punto cabe señalar que no está claro si el Capi vivió toda su vida con Peggy en la línea de tiempo normal o por el contrario viajó a una línea alternativa para no influir en los eventos de la realidad que todos conocemos. Peros sea como sea, eso no habría influido en su edad. Así que oficialmente se puede decir que la edad de jubilación para un supersoldado y Vengador como Capitán América es de 106 años.