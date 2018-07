La cinta se estrena esta semana en Colombia

Mary Steenburgen: “Ya no me aterro de tener 65”

En su nueva película, Cuando ellas quieren, la ganadora de un Óscar Mary Steenburgen se une a Diane Keaton, Jane Fonda y Candice Bergen, en uno de los colectivos femeninos con más estrellas de los últimos tiempos.

Ambientada en Los Ángeles, la comedia del director Bill Holderman (escrita por su compañera, Erin Simms), cuenta la historia de cuatro amigos cuyas vidas se trastornan cuando su club de libros aborda las páginas de Cincuenta Sombras de Grey. En la cinta, Steenburgen interpreta a Carol, una mujer que hace todo lo posible por devolverle la chispa a su matrimonio con su esposo, aparentemente desinteresado, Bruce (Craig T. Nelson).

Esta actriz, con más de cuatro décadas de experiencia exitosa en la gran pantalla, recibió un Óscar y un Globo de Oro, en 1980, por su trabajo en Melvin y Howard, de Jonathan Demme.

Conversamos con ella sobre su rol en Cuando ellas quieren.

¿Qué representa para usted ser parte de este elenco?

No hay otro elenco como este (risas). Créeme, no hay nada mejor que esto. He hecho algunas películas hermosas con maravillosos grupos de trabajo, pero estar en una cinta con cuatro protagonistas femeninas, en la que no estamos interpretando a la tía tonta de alguien o a una vecina insoportable, es genial.

Cuando estaba empezando en la actuación, ¿imaginó que estaría tan solicitada como lo está hoy?

Para ser sincero, estoy trabajando más de lo que esperaba trabajar. Recuerdo que cuando era mucho más joven, solía preocuparme por el envejecimiento. Hice la suposición de que cuando tuviera 65 años, ya no tendría que trabajar. Creo que una de las razones por las que sucede esto es porque no cuido a mis padres que envejecen. No me estoy ocupando de mis hijos. Ya sabes, puedo decir que sí a lo que quiero.

¿Cómo fue el primer día en el set con Diane Keaton, Jane Fonda y Candice Bergen?

Es la escena en la que Jane (Fonda) es un desastre. La levantamos de la cama, la limpiamos, la vestimos y la sacamos por la puerta, y todo tenía que hacerse en una sola toma. Le tenía que poner a ella un vestido, y Jane, que tiene esta pequeña y diminuta cintura, yo solo pensaba: cómo lo hace. Y luego miro a mi alrededor, también estoy trabajando con Diane Keaton y Candice. Yo no lo podía creer.

¿Leyó “Cincuenta Sombras de Grey” antes de comenzar a grabar?

Leí algunas de las partes sexys antes de comenzar, porque tenía mucha curiosidad sobre eso. Y como resultó, me alegré de no haberlos leído de principio a fin, porque nuestros personajes no los habían leído. Cuando lo leía en el set, deliberadamente, intentaba encontrar algo jugoso que de alguna manera me pudiera servir para las escenas, así que mis reacciones en la cámara son bastante genuinas.

¿Fue el elenco lo que le atrajo para aceptar este papel en “Cuando ellas quieren”?

Fue una combinación de muchas cosas. Pero nunca hubiera dicho que no a trabajar con este elenco. Pude haber sido cualquier cosa. Y la mejor parte fue que todos vinimos a jugar, a divertirnos. Todos queríamos estar allí, el uno con el otro. Queríamos escuchar las historias de los demás. Y eso es lo que hicimos. Cada vez que podíamos, nos dirigíamos al garaje dentro de la casa donde estábamos filmando y nos sentábamos allí y contábamos nuestras historias.

¿Hubo sorpresas?

Bueno, descubrimos que todos, menos Candice, han estado casados con Craig T. Nelson, en algún momento de una película, y yo dos veces (risas). Había tantas coincidencias en nuestras carreras... Escuchar a Candice hablar sobre crecer en Los Ángeles, sobre Jane yendo a caballo a la escuela en San Vincente... La mitad del tiempo me sentí como el actor más afortunado, y la otra mitad, me sentí como la persona más afortunada del mundo, solo por estar sentada.

La película parece ser tanto acerca de la amistad como de la sexualidad. ¿Es así?

Sí. Pero diría que el mensaje más importante para mí se aplica tanto a hombres como a mujeres, que es como una sociedad en la que todos somos un poco culpables de una disminución implícita acordada a medida que envejecemos. Es como si les dijera a sus hijos: “No digan que no pueden tocar un instrumento musical”. Nunca lo has intentado, así que no digas que no puedes hacer algo. Y luego llega el momento en que nadie te dice eso y ya no te lo dices a ti mismo. Lo que más me gusta de Cuando ellas quieren es que nos muestra que no tienes que estar aterrado de tener 65 o 72. Ahora le tengo miedo a aceptar morir antes de morir.

Cuéntenos sobre su director, Bill Holderman, que está haciendo su debut cinematográfico.

Debo decir que Bill (Holderman) fue extraordinario porque realmente nos escuchó. Cuando estábamos preocupados por algo, él nos escuchó. Y también sabía poner su pie y decir “no”. Él logró esto de la manera más increíble. En un momento dado nos miramos y pensamos: “¿Va a poder hacer esto?”. No puedo decir lo suficiente sobre el buen trabajo que hizo.

¿Cuál fue el mayor desafío para hacer esta película?

Realmente no había uno. He hecho muchas películas y he tenido muchos desafíos... Claro, más tiempo habría sido bueno, y más dinero hubiera mejor. Si esto hubiera tenido un presupuesto un poco más grande, hubiera sido útil. Pero todos nosotros somos profesionales y todos queríamos asegurarnos de que funcionara. Nadie llegó tarde. Todos sabían sus líneas. Nadie fue nunca una diva. Eso fue solo un sueño.

¿Sospechó que esta grabación podría funcionar tan bien?

No. Para nada. Recuerdo haber dicho: “No tengo idea de cómo va a salir esto”. No tenía ni idea. Quería trabajar con todos ellos, pero no podía decirlo en ese momento, porque todos habíamos estado, creo, que un poco asustados en la lectura. Pero en el primer día, menos de cinco segundos, pensé: “Esto es lo mejor que he hecho en mi vida”. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. No sabía si la película terminada sería lo mejor, pero no me importó. Solo sabía que la experiencia de hacerlo sería mágica, inolvidable.