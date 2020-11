Esta colombiana llegó a la industria cinematográfica queriendo ser actriz, pero luego conoció el reto de la producción. Su apuesta más reciente es “Katherine’s Lullaby”.

Ha desarrollado su carrera cinematográfica fuera de Colombia. ¿Por qué?

El sueño de estudiar cine en el exterior estuvo presente desde muy niña, siempre soñé con estar donde se estaban haciendo las grandes producciones de cine. Mi mamá me apoyó desde muy pequeña y siempre decía “cuando Melissa llegue a Hollywood…”. Mis tortas de cumpleaños siempre tenían un rollo de cine o una cámara, y toda la decoración de mis fiestas hacía alusión a Hollywood, creo que ella lo declaró y así pasó. Hacer cine dejó de ser un sueño y es una realidad.

¿En qué momento dio el paso de la actuación a la producción?

Al principio no sabía que iba a terminar haciendo cine. Me gustaba más actuar para televisión, porque el ritmo es más rápido. Como actriz disfruté mucho mi trabajo y esa es una pasión que siempre va a estar ahí. La decisión de enfocarme en hacer cine la tomé cuando vine a Estados Unidos, gracias a una beca, a hacer mi maestría en Producción de Cine y Televisión de la New York Film Academy. Me enamoré del negocio, de poder dar vida a muchas producciones desde el principio y poder decidir cada pieza de ese rompecabezas.

Su trabajo más reciente como productora es “Katherine’s Lullaby”. ¿De qué se trata?

La hicimos en 2018 y es una de las producciones que más he amado y disfrutado hacer. Es una película de suspenso protagonizada por William Kircher (actor de The Hobbit) y la actriz Tori Kostic (NSCIS). Trata de una adolescente que escapa de su casa y es atrapada por un hombre con problemas psicológicos. Es una historia de supervivencia.

¿“Katherine’s Lullaby” ya tiene asegurada su distribución mundial?

Fue presentada en el Chattanooga Film Festival, uno de los eventos de género de terror más importante del mundo, que se realiza en Tennessee. Esta es una película completamente internacional y ya tiene un acuerdo de distribución en Norteamérica que garantiza su presencia en cines. El estreno fue el 31 de octubre y hemos recibido muy buenos comentarios.

Recientemente presentó el corto “Defenseless”, sobre la violencia de género

Sí, es la historia de una mujer maltratada por su esposo, un policía de los Estados Unidos de personalidad ruda que todo lo soluciona con violencia. La película llegó en un año muy importante, cuando estábamos diciendo ya no más a la violencia de los policías, no solamente hacia los ciudadanos sino también en sus casas. Este corto fue dirigido por el colombiano Javier Núñez.

¿Cómo ve el desarrollo de este género de cine en Colombia?

Creo que el thriller psicológico es un género cinematográfico que no es muy común en Colombia. Estoy a la expectativa de la llegada a los cines colombianos y conocer la reacción del público. Espero que la película abra muchas puertas a todos los que estuvimos involucrados, para hacer muchas películas más.

Desde su experiencia, ¿cómo percibe el cine colombiano la industria extranjera?

Colombia está recibiendo bastante atención por parte de la industria cinematográfica extranjera; no solamente por la calidad de talentos que tenemos, sino también por los incentivos que ofrece grabar en nuestro país. El país ofrece algunos de los mejores incentivos en el mundo, y eso nos hace ver como una excelente opción para rodar. Contamos con locaciones únicas, gente talentosa y costos asequibles. Ahora somos los productores quienes debemos buscar la manera de atraer inversionistas extranjeros y nacionales, para mostrarles que Colombia es un banco de proyectos cinematográficos que pueden ser muy rentables para el país y para quienes se animen a invertir.