Disney no pudo estrenar la película en salas de cine, por lo que en septiembre la lanzó en su plataforma online.

A partir del 6 de octubre no será necesaria una suscripción a la plataforma Disney+ (que llega a Latinoamérica el 17 de noviembre de 2020) para ver “Mulán”, ya que la película experimentará un segundo lanzamiento después de que la compañía decidiera este verano no estrenarla en cines por la pandemia del coronavirus.

El pasado 4 de septiembre y tras meses de aplazamientos, Disney lanzó la nueva versión del clásico directamente por su plataforma de “streaming” a cambio de un precio que partía de los 30 dólares estadounidenses -y variaba según países-, que se sumaba al costo mensual del servicio.

Un mes después de la decisión, sin precedentes en Hollywood, los estudios cambiarán de estrategia y permitirán que se pueda comprar en otras plataformas como Amazon o FandangoNOW.

De esta manera, Disney espera mejorar la rentabilidad de una película que costó más de 200 millones de dólares y que tenía previsto su estreno mundial en cines el pasado mes de marzo, hasta que el estallido de la pandemia mundial anuló sus planes

Por el momento, se desconoce cuántos espectadores han visto la película a través de Disney+ y la recaudación que ha reunido, aunque un análisis de la consultora Nielsen publicado este jueves indica que estuvo entre los diez títulos más vistos en internet durante la semana de su estreno. (Puede leer: Disney aplaza un año el estreno de “West Side Story” de Steven Spielberg).

Hollywood pendiente de conocer el recibimiento de “Mulán”

La industria audiovisual mantiene su atención puesta ante el peculiar estreno de “Mulán”.

Mientras la mayoría de estudios de Hollywood han atrasado los estrenos de sus producciones ante el cierre y la reducción de aforo en los cines, Disney tiró la toalla en una apuesta arriesgada que renunció a las salas.

La única película de alto presupuesto que ha llegado a cines este verano es “Tenet”, de Christopher Nolan, con un lanzamiento irregular que logró cubrir costos (207 millones de dólares) tras varias semanas en taquilla.

Mientras tanto, películas esperadas como la nueva versión de “West Side Story”, que ha rodado Steven Spielberg y la cinta de Marvel “Black Widow” se han atrasado hasta 2021. Ahora, la incógnita sobrevuela ante otras que tenían planeado llegar a finales de este año como la nueva “Dune” o “James Bond: No Time To Die”. (Le recomendamos: Billie Eilish lanza el video de “No time to die”, su tema para James Bond).