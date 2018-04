Netflix y DreamWorks crearán una serie de animación sobre "Fast & Furious"

agencia Efe

Netflix y Dreamworks explicaron hoy en un comunicado conjunto que esta producción animada girará en torno a Tony Toretto, un adolescente que sigue los pasos de su primo Dominic Toretto (Vin Diesel en las películas) y sus amigos cuando se infiltran en una competición de carreras que sirve como tapadera para una organización criminal.



Vin Diesel, Neal Moritz y Chris Morgan, que ya trabajaron detrás de las cámaras para desarrollar la saga de películas "Fast & Furious", figurarán ahora como productores ejecutivos de esta serie de animación.



"Estamos emocionados de llevar al siguiente nivel nuestra fantástica asociación con DreamWorks Animation con nuevas oportunidades de la gran colección de Universal Pictures", dijo la vicepresidenta del contenido para familias y niños en Netflix, Melissa Cobb.



"La saga 'The Fast & Furious' es un fenómeno global adorado por el público de todas las edades, y estamos deseando empezar esta nueva serie animada que capturará la acción, el corazón, el humor y el atractivo global de las películas", añadió.



"Nuestro nuevo hogar en Universal marca un excitante nuevo comienzo para contar historias en nuestro estudio, y 'Fast & Furious' es solo el comienzo", indicó la presidenta de DreamWorks Animation Television, Margie Cohn.



La compañía Comcast, propietaria de Universal Pictures, anunció en 2016 un acuerdo para comprar los estudios de cine DreamWorks Animation por unos 3.800 millones de dólares.



En total, los ocho filmes hasta ahora de "Fast & Furious" han ingresado 5.132 millones de dólares, según los datos del portal Box Office Mojo.



El octavo largometraje de "Fast & Furious", que se estrenó en abril de 2017 bajo el título "Fast & Furious 8", contó con Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham como protagonistas y recaudó en todo el mundo 1.236 millones de dólares.



Asimismo, esta película batió el récord del estreno más taquillero de la historia al lograr 542 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla en todo el mundo.



La saga tiene confirmadas al menos una novena y una décima parte, así como un filme derivado de la trama principal ("spin-off") protagonizado por Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham.