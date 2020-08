DaCosta reemplazará a Anna Boden y Ryan Fleck, quienes dirigieron el primer filme. Brie Larson regresará para dar vida a la superheroína, también conocida como Carol Danvers.

Tal como señala Variety, DaCosta reemplazará a Anna Boden y Ryan Fleck, quienes dirigieron el primer filme. Brie Larson regresará para dar vida a la superheroína, también conocida como Carol Danvers, mientras que Megan McDonnell se encargará del guion. La creadora ha conseguido hacerse con el proyecto que, según la publicación, también se disputaron Olivia Wilde y Jamie Babbit.

DaCosta es la cuarta mujer, y la primera afrodescendiente, en dirigir una película de Marvel Studios, después de Boden, Cate Shortland (Viuda Negra) y Chloé Zhao (Los Eternos).

La realizadora debutó detrás de las cámaras con Little Woods, película de 2018 protagonizada por Tessa Thompson y Lily James. La estadounidense también dirigirá Candyman, secuela del clásico de terror que contará con guion de Jordan Peele. (Le puede interesar: Thor será el único vengador del equipo original en la quinta entrega)

Capitana Marvel fue un éxito de taquilla y recaudó 1.128 millones de dólares en todo el mundo. Actualmente la producción ocupa el puesto 26 en la lista de películas más taquilleras de la historia, y es la séptima en el ranking de títulos que más han recaudado del Universo Cinematográfico Marvel.

A la espera de ver cómo evoluciona la pandemia de coronavirus, está previsto que Capitana Marvel 2 llegue a los cines el 8 de julio de 2022.

Antes de la secuela, Marvel tiene pendiente de estreno Viuda Negra, que desembarcará en las salas el próximo 30 de octubre. El 12 de febrero de 2021 se estrenará Los Eternos y ya el 25 de marzo de 2022 los fans podrán ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness.