Nuevas imágenes de Daniel Craig en "Bond 25: No Time To Die"

-Agencia Europa Press

El rodaje de No Time To Die, que será la 25ª película de James Bond y la última de Daniel Craig como el agente 007, continúa su rodaje tras una accidentada pre producción. El equipo se acaba de trasladar hasta Italia, y para celebrarlo han compartido con los fans en Twitter unas imágenes detrás de las cámaras.

En la última publicación de la cuenta oficial de James Bond en Twitter aparecen el director Cary Joji Fukunaga junto a la estrella de la franquicia, Craig, y su compañera en ésta ocasión, que no es otra que Lea Seydoux. Las fotos fueron tomadas en Matera, dónde tiene previsto continuar el rodaje de No Time To Die.

Aunque las dos estrellas principales están en la ciudad italiana se desconoce si también ha viajado el resto del reparto, en el que se encuentran Ralph Fiennes (M), Naomi Harris (Moneypenny), John Grisham (A), Rory Kinnear (Tanner) y Jeffrey Felix Leiter, además de los recién incorporados a la franquicia Ana de Armas, David Dencik, Lashana Lynch y Rami Malek, que será el villano de la película.

"Se rumorea que Christoph Waltz podría volver como el villano Blofeld, pero por el momento esto no ha sido confirmado. Se conocen pocos detalles de Bond 25, pero ha trascendido que la historia tratará sobre "un rescate a un científico secuestrado, durante el cual el espía y trotamundos James Bond se encontrará siguiendo el rastro de un misterio villano (Malek) que posee una nueva tecnología muy peligrosa".

James Bond 25: No Time To Die, tras una accidentada producción que incluye desde retrasos en la fecha de estreno a cambios de director, pasando por una lesión temprana del propio Daniel Craig, finalmente llegará a los cines el próximo 3 de abril de 2020.

