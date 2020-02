Nuevo tráiler de "Viuda Negra" rescata una escena sacada de los cómics

Marvel Studios aprovechó la celebración del Super Bowl para ofrecer un nuevo tráiler de Viuda Negra. Un clip que conquistó a los fans de los cómics, ya que una de las nuevas secuencias es prácticamente igual a una escena de la fuente original.

Matt Wilson es un colorista que trabajó con el material original de Chris Samna para el personaje. Él fue el encargado de comparar una toma del tráiler con un pasaje casi idéntico.

En la escena se puede ver al personaje de Scarlett Johansson saltando desde un edificio en llamas, idea que fue tomada de la entrega número 12 de la saga de Viuda Negra.

From page to screen. Seeing a few Black Widow movie shots inspired by the genius @ChrisSamnee comic art that I was lucky enough to color. (from our really good BW 12 issue run, co-written by Samnee and Mark Waid) pic.twitter.com/aaOL6pOnjQ