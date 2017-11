Ocho cosas que debes saber antes de ver Liga de la Justicia

Llegado este momento -por fin-, existen dos tipos de personas. Si eres de los que prefiere llegar 'virgen' al estreno, no sigas leyendo. Si por el contrario estás deseando conocer cada detalle, cada curiosidad acerca de la película para disfrutarla al máximo, desde CulturaOcio repasamos 8 detalles relevantes que quizá sean de tu interés.

¿Será esta la última aparición de Ben Affleck como Batman? ¿Qué ocurre con Superman? ¿Cuántos Oscars acumula el reparto de Liga de la Justicia? Si quieres respuestas a estas y otras muchas preguntas, continúa leyendo.

¿El último 'Batfleck'?

Ben Affleck da vida a Batman por tercera vez. Amén de su presentación en Batman v Superman, cabe recordar la breve aparición que el personaje del Caballero oscuro llevó a cabo en Escuadrón Suicida, la reunión de los antihéroes de DC. Ahora más que nunca, la continuidad de Affleck como Bruce Wayne está en el aire, toda vez que Matt Reeves y su proyecto conocido como The Batman no han dejado ver sus cartas.

Reparto de Oscar

Un detalle que quizá muchos hayan pasado por alto. El reparto de La Liga de la Justicia incluye ni más ni menos que tres ganadores del Oscar. En efecto, uno de ellos es Ben Affleck, que obtuvo dicho reconocimiento en 1997 por el guion de El indomable Will Hunting, así como en 2012 con Argo, galardonada como Mejor película. Por su parte, J.K. Simmons, el nuevo comisario Gordon, recibió los honores como Mejor actor de reparto en 2015 con Whiplash, mientras que Jeremy Irons, Alfred en Liga de la Justicia, se lo llevó en 1991 por El Misterio Von Bülow como Mejor actor.

Un villano curtido

Para Ciarán Hinds, quien da vida al villano Steppenwolf en Liga de la Justicia, no supone una novedad esto de las películas basadas en cómics. En 2002 fue parte de Camino a la perdición, ganadora de un premio Oscar. Una década más tarde, en 2012, volvió a los cines participando en Ghost Rider: Espíritu de Venganza, con Nicolas Cage como protagonista.

Steppenwolf, aunque tiene una apariencia similar a la del ser humano, en realidad es un alienígena del planeta Apokolips. Y no uno cualquiera, sino el tío, mentor y lugarteniente militar de Darkseid, el gran villano todavía en la sombra del DCEU. Armado con un hacha de energía pura, el personaje, creado por Jack Kirby, apareció por primera vez en la saga New Gods. Concretamente en la entrega denominada 'El Pacto' que se publicó en 1972.

Batman como líder

Acostumbrado a trabajar solo, el Caballero Oscuro le ve las orejas al lobo -o a Steppenwolf- y se pone manos a la obra en pos de reunir a este equipo de metahumanos. No será tarea fácil. El Batman de Affleck es, sin duda, el más veterano y alicaído que hemos visto en la gran pantalla últimamente. Por eso, pedirá ayuda a Wonder Woman -una vez más- y pondrá todo de su parte para trabajar en equipo aunque el físico ya no le acompañe como antes.

Temiscira, en peligro

Diana Prince ha abandonado Temiscira y ahora trabaja en el museo Louvre de París como restauradora... al menos a tiempo parcial. Cuando recibe la llamada de Bruce Wayne no duda en buscar apoyos para forma la Liga. Además, verá cómo su familia corre peligro cuando Steppenwolf y sus secuaces asedian su tierra natal. Gal Gadot se enfunda el traje de la Mujer maravilla por tercera vez tras Batman v Superman y la cinta en solitario Wonder Woman.

Los fichajes

Aquaman, The Flash y Cyborg. Muy diferentes entre sí, pero con un mismo objetivo. El atlante vive alejado de la sociedad, con un pasado tormentoso que según el propio Momoa veremos en su película en solitario. The Flash promete ser el alivio cómico de la película, a pesar de al principio le cueste entrar en acción. Sabemos, eso sí, que ha customizado su propio traje y que, en algún momento del pasado, ayudó a arrestar al Capitán Boomerang, uno de los villanos que forma parte del Escuadrón Suicida. De Cyborg es de quien menos se conoce, pero su relación con las Cajas Madre se antoja fundamental.

Las cajas madre

En los cómics, las Cajas Madre son descritas como poderosas piezas de tecnología, impulsadas por una misteriosa energía cósmica. Se conoce de su poder por ejemplos como el de Cyborg, convertido en hombre/máquina a través de la fuerza de una de ellas. La búsqueda de las tres Cajas Madre por parte de Steppenwolf y los esfuerzos de los integrantes de la Liga para evitar que el villano logre su objetivo es el hilo conductor la trama.

¿Y Superman?

La gran incógnita. ¿Qué ocurrirá con Superman en Liga de la Justicia? Dando por hecho su regreso, queda por ver cómo -y en qué bando- volverá el personaje interpretado por Henry Cavill. Mucho se ha especulado al respecto, pero lo cierto es que lo último que sabemos del kryptoniano es que murió luchando contra Doomsday al final de Batman v Superman. Lois Lane, Martha Kent y todo el planeta llora su ausencia... Como reza el tráiler, el mundo ha perdido al faro que le daba esperanza. ¿Cuándo volverá y en qué circunstancias?