Ocho datos que debe recordar antes de ver "Los Increíbles 2"

-Agencia Europa Press

Si usted pertenece al club de las personas que aún no ha ido a ver la película, hay ciertas cosas que debe recordar de la primera parte, que sin duda alguna son piezas clave para entender la trama de esta entrega.

La Familia Parr llegó por primera vez a la gran pantalla en 2004. Fue entonces cuando Pixar presentó a la pareja formada por Helen Parr como Elastigirl y Robert 'Bob' Parr como Mr. Increíble, además de sus hijos Violeta, con poder para hacerse invisible y generar campos de fuerza; Dash, el velocista de la familia; y, por supuesto, Jack Jack, que demuestra una serie de poderes sobrehumanos justo al final de la película.

¿Recordabas todos esos detalles? Si quieres hacer un repaso a lo más importante de Los increíbles antes de meterte de lleno en su ya millonaria secuela, esta lista está hecha para ti.

LOS SUPERHÉROES EXISTEN...

Al comienzo de la película original, se presenta una sociedad en la que los superhéroes son algo totalmente normalizado. No solo están Mr. Increíble y Elastigirl, sino que muchos héroes con diferentes poderes ayudan a la policía a atrapar a los malos y mejorar el mundo cada día. Esto quiere decir que la presencia de nuevos personajes con poderes no sería de extrañar en la secuela.

... PERO SON ILEGALES

Muchos ciudadanos valoran el trabajo de los superhéroes, pero otros creen que pueden causar más daño del que evitan. Mr. Increíble es demandado por un hombre que intentaba suicidarse y al que salvó en contra de su voluntad. También acude a juicio acusado por varias personas heridas mientras intentaba evitar que un tren descarrilase. Con todo, el gobierno coloca a los superhéroes en una especie de programa de protección de testigos. La familia Parr se ve así obligada a mantener sus poderes ocultos.

MR. INCREÍBLE QUIERE VOLVER

Quince años después de sus días de gloria, Bob Parr quiere volver a sentirse un superhéroe. Por eso escucha la radio de la policía, para anticiparse y atajar los delitos. Sus actos heroicos pronto llaman la atención de Síndrome, el que un día fuera su fan juvenil, pero que ahora se ha convertido en un supervillano armado con la última tecnología. Mr. Increíble cae en la trampa al pensar que es reclamado por el gobierno... y es capturado. Menos mal que le queda su familia.

LOS DISEÑOS DE EDNA MODA

Edna Moda es de los pocos personajes que, más allá de la familia Parr, se presentan en la película original. Se sabe que seguirá siendo importante en los Increíbles 2 gracias a los tráileres. Lo fue también en la primera entrega, cuando diseñó -siempre a golpe de tronchantes chascarrillos que la convirtieron en la preferida de los espectadores- los nuevos trajes de la familia Parr. Perdón, de la familia de Los increíbles, que ya estaban de vuelta.

VIOLETA Y DASH APRENDEN A USAR SUS PODERES

Un momento inolvidable es en el que Violeta y Dash aprenden a usar sus poderes. Ella creando enormes campos de fuerza y él corriendo como un rayo. Parece que son de los pocos -sino los únicos- jóvenes que han heredado los poderes de sus progenitores. Sin embargo, desde que nacieron no han podido demostrarlo debido a la prohibición gubernamental. Salvar a su padre requirió de sus mejores habilidades y así lo hicieron. Ahora, la secuela promete más emociones fuertes.

NO ESTÁN SOLOS

Desde el principio se deja claro que hay más superhéroes en el mundo, pero muchos han perecido luchando contra villanos como Síndrome. Solo el amigo de Bob, Lucius Best, más conocido como Frozono, acude al rescate de la familia cuando las cosas se ponen realmente feas al final de la película. ¿Qué nuevos superhéroes nos esperan en la secuela?

JACK-JACK TIENE PODERES

"Jack-Jack ha empezado a hacer cosas muy raras. ¡Tengo miedo!", gritaba asustada por teléfono la niñera a cargo del bebé de los Parr, quien hasta entonces no había demostrado que tuviese poderes. ¡Pero vaya si los tenía! Por lo que se pudo ver en la última pelea contra Síndrome, Jack-Jack no solo tiene un poder, sino que los tiene todos. Se prende fuego, se convierte en acero y adopta una forma casi diabólica en menos de diez segundos. ¿Cómo evolucionará todo esto en la secuela? Cabe recordar que, como la lucha tiene lugar en las alturas, la familia todavía no sabe nada de sus poderes.

EL SOCAVADOR

Al final de la cinta original, Síndrome ya es historia. Sin embargo, de cara a Los increíbles 2 ya hay otro villano confirmado, precisamente, desde la primera película. Se trata de El socavador, quien en la última escena de la película de 2004 emerge de las profundidades de la Tierra gracias a un taladro gigante. ¿Qué ocurrirá con este nuevo villano? Lo descubriremos en los primeros minutos de Los increíbles 2, el próximo 3 de agosto en cines.