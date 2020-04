Olaf, el muñeco de nieve de "Frozen", protagoniza cortos hechos en casa

Olaf, el entrañable muñeco de nieve que acompaña a Elsa y Ana en las aventuras de "Frozen", es el protagonista de una serie de cortos que Disney lanzará para amenizar la cuarentena de los hogares por la crisis del coronavirus. (Recordar: "Frozen 2" es la película de animación más taquillera de la historia).

Los videos, que llevan el título "At Home With Olaf" (en casa con Olaf), fueron creados por los empleados del estudio de animación desde sus casas bajo la dirección de Hyrum Osmond, informó en Twitter la fábrica de Mickey Mouse.

Watch this all-new @DisneyAnimation digital short with everyone's favorite snowman, Olaf. Come back tomorrow for more #AtHomeWithOlaf, created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/9zDOlAStee