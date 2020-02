Este domingo se realizará la entrega N° 92

Óscar 2020: es el momento de hacer predicciones

Fabián W. Waintal / Los Ángeles

No soy ni astrólogo ni brujo, pero teniendo en cuenta que cubrí con credenciales oficiales nada menos que 30 ceremonias del Óscar en más de un cuarto de siglo, tengo la suficiente experiencia de haberlo vivido más veces que Meryl Streep y George Clooney juntos. Y en una votación donde se cruza tanta realidad de Once Upon a Time in Hollywood con Bombshell, 1917, Harriet, Ford v Ferrrari, The Irishman o el humor de Jojo Rabbit compitiendo con los dramas de Marriage Story, Little Women, el acento coreano de Parasite y una historia de superhéroes sin superhéroes como Joker, vale adelantar un primer pronóstico.

Aunque cuenta con un total de 24 nominaciones, Netflix puede terminar siendo el mayor perdedor de la noche, porque las estadísticas demuestran que este domingo 9 de febrero el Óscar se repartirá entre diferentes producciones de cine y, en algunos casos, el rumbo del galardón parece estar cantado. En ese sentido, resulta lógico plantear otro estilo de competencia entre las diferentes predicciones teniendo en cuenta lo que al público, o incluso a mí, nos gustaría que ganen, en contraste con los verdaderos triunfadores y la infaltable sorpresa, al momento de abrir el sobre para escuchar el clásico: “El ganador del Óscar es...”

Mejor actor principal

Solo un milagro puede lograr que gane uno de Los dos papas, Jonathan Pryce o incluso Adam Driver, con el poder de Star Wars detrás de la nominación de Marriage Story. Y, sin duda, el público (en especial el femenino) votaría a Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Pero resulta curioso que Antonio Banderas nunca antes haya sido nominado al galardón, teniendo en cuenta que él les había abierto las puertas de Hollywood a otros grandes como Javier Bardem y Penélope Cruz. Será por eso que me encantaría que gane, aunque el favorito, lejos, es otro latino que muy pocos saben que nació en Puerto Rico: Joaquin Phoenix y su genial interpretación de Joker

El seguro perdedor es: Jonathan Pryce (Two Popes)

La gente votaría por: Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood)

Me gustaría que ganara: Antonio Banderas (Dolor y gloria)

La sorpresa sería si ganara: Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood)

Va a ganar: Joaquin Phoenix (Joker)

Mejor actriz principal

La juventud de Saoirse Ronan en Little Women no la favorece, a pesar de una quinta nominación al Óscar y Cynthia Erivo tendrá que conformarse con las dos nominaciones que consiguió con la verdadera historia de Harriet (la otra es mejor canción original con Stand Up). Scarlett Johansson incluso puede llegar a dividir los votos de sus admiradores de la Academia, por estar nominada en dos categorías diferentes como actriz, pero al sumar los fans de Avengers seguramente sería la más votada por el público que incluso no sabe que la historia de Marriage Story esconde ciertas anécdotas de sus verdaderos divorcios. En el muy lejano factor sorpresa queda Charlize Theron por la buena representación de la periodista Megan Kelly en Bombshell, aunque no hay ninguna duda de que ganará mi favorita Renée Zellweger y Judy Garland (sí, el Óscar también se lo merece ella).

La segura perdedora es: Cynthia Erivo (Harriet)

La gente votaría por: Scarlett Johansson (Marriage Story).

Me gustaría que ganara: Renee Zellweger (Judy).

La sorpresa sería si ganara: Charlize Theron (Bombshell)

Va a ganar: Renee Zellweger (Judy)

Mejor actor secundario

En esta categoría tampoco otro milagro puede conseguir que gane el otro papa, Anthony Hopkins, o incluso Joe Pesci con The Irishman, y hasta Tom Hanks con A Beautiful Day for the Neighborhood. Solo quedan dos opciones. Al Pacino, que no gana un Óscar desde hace 17 años, y Brad Pitt, que nunca antes había ganado uno como mejor actor (tiene el suyo como productor de la mejor película 12 Years a Slave y el 50 % del que había ganado Angelina Jolie, pero en el divorcio cada uno se quedó con el suyo). A nivel personal, prefiero a Pacino, pero si gana sería una total sorpresa porque el gran favorito del público es también el que ganará el Óscar: Brad Pitt, con Once Upon a Time in Hollywood.

Los seguros perdedores son: Joe Pesci (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes).

La gente votaría por: Brad Pitt (Once Upon A Time in Hollywood)

Me gustaría que ganara: Al Pacino (The Irishman).

La sorpresa sería si ganara: Al Pacino (The Irishman)

Va a ganar: Brad Pitt (Once Upon A Time in Hollywood).

Mejor actriz secundaria

Entre las nominadas, Kathy Bates es la única que tiene un Óscar (por Misery en 1991), pero es imposible que gane esta vez por Richard Jewell. La jovencita Florence Pugh bien puede conformarse con haber sido nominada por Little Women (ni ella lo puede creer todavía). Y, como regla, la Academia también prohíbe nominar una actriz por dos películas en la misma categoría y es por eso que Margot Robbie solo está nominada con Bombshell, aunque bien pudo haber duplicado sus chances con Once Upon a Time in Hollywood, pero sería una sorpresa si ganara, aunque a mí también me encantaría. La gente, de nuevo, con los millones de fans de Avengers, seguro votarían por Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, pero no quedan dudas de que en la categoría mejor actriz secundaria hay una sola favorita que trabajó con ella en Marriage Story: Laura Dern.

La segura perdedora es: Florence Pugh (Little Women).

La gente votaría por: Scarlett Johansson (Jojo Rabbit).

Me gustaría que ganara: Margot Robbie (Bombshell).

La sorpresa sería si ganara: Margot Robbie (Bombshell).

Va a ganar: Laura Dern (Marriage Story)

Mejor película internacional

Como si fuera una guerra mundial del cine, la categoría mejor película internacional dejó atrás el título mejor película en idioma extranjero, aunque no hay ninguna nominada en inglés. Pero sigue siendo la categoría que menos votos tiene porque a los americanos les cuesta “leer” el cine y además tienen la obligación de ver las cinco proyecciones, para poder votar la ganadora (será difícil de creer, pero en las otras categorías no lo exigen y es muy difícil que todos los miembros de la Academia hayan visto las 32 producciones diferentes). En ese sentido, Polonia con Corpus Christi, Francia con Les Misérables y Macedonia del Norte con Honeyland tienen muy pocas posibilidades de ganar frente a la gran favorita coreana Parasite, aunque el público hispano (incluyéndome) prefiera que gane la historia de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria, que solo sería una sorpresa si gana.

Los seguros perdedores son: Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del Norte) y Les Misérables (Francia).

La gente (hispana) votaría por: Dolor y gloria (España)

Me gustaría que ganara: Dolor y gloria (España).

La sorpresa sería si ganara: Dolor y gloria (España).

Va a ganar: Parásito (Corea del Sur)

Mejor dirección

Es la categoría donde todos deberían llevarse un Óscar. La dirección de cine en cada una de las nominadas es realmente impecable. La gente tal vez quiera votar por Quentin Tarantino y Once Upon a Time in Hollywood (claro que Leo DiCaprio y Brad Pitt ayudan). Y Todd Philips perdió votos cuando admitió que Joker se inspiró en Taxi Driver, del mismo Martin Scorsese, que a mi parecer sigue siendo el mejor con The Irishman. Pero solo hay dos favoritos realmente: Sam Mendes, con 1917, y el factor sorpresa del coreano Bong Joon-ho, con Parasite.

Los seguros perdedores son: Ninguno, deberían ganar todos.

La gente votaría por: Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood).

Me gustaría que ganara: Martin Scorsese (The Irishman).

La sorpresa sería si ganara: Bong Joon-ho (Parasite)

Va a ganar: Sam Mendes (1917)

Mejor película del año

Esta es la categoría más difícil de predecir justamente por el sistema de votación. Es la única donde los miembros de la Academia votan un ranquin de prioridad del 1 al 10. Si no hay un máximo de 10 películas con un mínimo del 5 % de los votos ni siquiera figuran entre las nominadas y es por eso que este año compiten solo nueve en vez de 10.

Para ganar, incluso, necesitan mayoría absoluta o se elimina la última para empezar la cuenta de nuevo. Tampoco hay bastante originalidad. The Irishman se parece a The Godfather o Goodfellas; como 1917 a Saving Private Ryan con el estilo de filmación de Birdman, igual que las comparaciones de Joker con Taxi Driver; Bombshell con Spotlight; Jojo Rabbit y Life is Beautiful; Marriage Story y Kramer vs Kramer, Little Women con las tres Little Women anteriores y Once Upon a Time in Hollywood a todas las de Tarantino juntas.

De ahí que resalte tanto la originalidad coreana de Parasite, pero al poder ganar como mejor película internacional hay quienes no quieran darle dos Óscares en el primer puesto como mejor película (ya pasó lo mismo en cinco oportunidades diferentes, incluyendo la última experiencia de Roma). Pero bien puede convertirse en la gran sorpresa si suma votos en un segundo puesto del escalafón.

Entre el público, el voto seguramente estará dividido entre quienes fueron al cine a ver Joker o Once Upon A Time in Hollywood y quienes desde sus casas no se quedaron dormidos en la primera hora de The Irishman, la producción de cine más vista, gracias a Netflix (y con menor recaudación, también gracias a Netflix). La que más me gustó fue The Irishman por revelar la verdadera historia de la mafia, el asesinato de JFK y el sindicalista Hoffa. Pero solo puede haber un ganador y si no sorprende Parasite, la mejor película del Óscar será la historia sobre la Primera Guerra Mundial, 1917.

Los seguros perdedores son: Ford v Ferrari, Little Woman, Marriage Story

La gente votaría por: Once Upon a Time... in Hollywood o Joker.

Me gustaría que ganara: The Irishman.

La sorpresa sería si ganara: Parasite.

Va a ganar: 1917.