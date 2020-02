Óscar 2020: "Parásitos" fue la gran ganadora en la edición 92 del galardón

Redacción cine

Por segundo año consecutivo y tal y como lo había anunciado la Academia, la edición 92 de la ceremonia de entrega de los premios Óscar comenzó sin la presencia de un anfitrión oficial y en su lugar muchas de las estrellas de la industria se empezaron a rotar el rol de anunciar a los ganadores de una de las veladas más esperadas del cine.

La ceremonia arrancó muy puntual y lo hizo con música. La interpretación corrió por cuenta de la cantante Janelle Monae a quien después se unieron otros para poner a cantar a las celebridades ya acomodadas en sus lugares de privilegio. El público respondió con un aplauso fuerte.

Chist Rock y Steve Martin tuvieron la misión de romper el hielo y se encargaron de hacerlo recurriendo al humor. Incluso, dijeron que en la lista de los Mejores Directores faltaron vaginas, para hacer referencia a que no hay mujeres nominadas.

Regina King irrumpió en el escenario para dar a conocer al primer ganador de la noche en la categoría Mejor Actor de Reparto. El ganador fue Brad Pitt por su papel en "Había una vez... en Hollywood" una estatuilla anunciada, y el actor dio las gracias manifestando que 45 segundos es poco tiempo. Finalmente dijo que dedicaba el premio a sus hijos, a quienes amaba.

"Toy Story 4" se quedó con la estatuilla que reconoce a la Mejor Película Anímada. Ya con el premio en mano, el realizador Josh Cooley manifestó: "Nos sentimos orgullos de hacer películas para la familia". El turno le correspondió al Mejor Corto Animado, que fue para "Hair Love", su director Karen Rupert tuvo un pronunciamiento en favor de la comunidad afroamericana al decir: "Queremos normalizar el cabello de la gente negra".

Cantantes de diversas nacionalidades interpretaron (cada una en su idioma) "Into The Unknown", uno de los temas más importantes de la cinta "Frozen 2" y que, como es costumbre en la velada, está en competencia en la categoría Mejor Canción".

Diane Keaton y Keanu Reeves presentaron a los nominados en la modalidad Mejor Guión Original, que termino en poder de Bong Joon Ho por la película "Parásitos", que se constituyó en el primer Óscar para Corea del Sur. El director aseguró con convicción que "escribir un guión es un proceso muy solitario".

Natalie Portmar y Timothée Chalamet anunciaron la categoría Mejor Adaptación Cinematográfica, que se transformó en el primer reconocimiento de la noche para la cinta "Jojo Rabbit", dirigida por Tayka Waititi. Más adelante, el turno fue para el Mejor Cortometraje, que fue para Marshal Curry por su propuesta "Neighbors window".

"Había una vez en Hollywood" recibe el segundo reconocimiento de la noche por su trabajo de Diseño de Arte. La responsable de la ambientación de la época fue Barbara Ling. "Mujercitas" obtuvo, por su parte, el premio a Mejor Diseño de Vestuario, que quedó en poder de Jacqueline Durran.

Luego Chrissy Metz interpretó en vivo la canción "Standing With You", del filme "Mas allá de la esperanza".

Mark Ruffalo dio la noticia de que la ganadora en la modalidad Mejor película documental fue para la propuesta estadounidense "American Factory", que aborda la problemática de la clase obrera. El mismo Ruffalo tuvo la misión de entregar el premio al Mejor Corto Documental, que resultó ser "Learning To The Skateboard".

Llegó el turno para el premio a la Mejor Actriz de Reparto, categoría en la que cinco reconocidas estrellas se disputaron el Llegó el turno para el premio a la Mejor Actriz de Reparto, categoría en la que cinco reconocidas estrellas se disputaron el primer lugar. La ganadora fue Laura Denr por "Historia de un matrimonio". La intérprete aseguró que la estatuilla fue su mejor regalo de cumpleaños. "Dave Noah escribió una película sobre el amor y quiero agradecer por las historias de amor en mi vida, en especial la de mis padres".

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición del rapero Eminem, quien hizo el despliegue de su talento al entonar "Lose yourself', la banda sonora de "Ocho millas", que consiguió subirle la revolución a la gran fiesta de Hollywood.

La Mejor Edición de Sonido fue para Donald Sylvester por "Ford v Ferrari". Por su parte, la Mejor Mezcla de Sonido quedó en poder de Mark Taylor y Stuart Wilson por la cinta "1917". Estos dos galardones fueron entregados por Salma Hayek y Oscar Isaac.

Randy Newman al piano interpretó en vivo la canción "I Can't Let You Throw Yourself Away", que hace parte de la banda sonora de "Toy Story 4".

Roger Deakins de "1917" obtuvo el reconocimiento en la categoría Mejor Fotografía. Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell también se encargaron de entregarle el galardón a Michael MacCusker y Andrew Buckland por sus labores en la cinta "Ford v Ferrari".

Llegó la interpretación del tema "Stand Up" a cargo de Cynthia Erivo y Joshua Campbell. La canción hace parte de la banda sonora de flme "Harriet".

"1917" también se quedó con el premio en los Efectos Visuales. Los responsables de ese trabajo fueron Guillaurme Richeron, Greg Butler y Dominic Tuohy. Más adelante se supo que el Óscar por Maquillaje y Peinados quedó en poder de Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por "El Escándalo".

La española Penélope Cruz tuvo la misión de anunciar que "Parásitos", tal y como se sospechaba, lograría el Óscar a la Mejor Película InternacLa española Penélope Cruz tuvo la misión de anunciar que "Parásitos", tal y como se sospechaba, lograría el Óscar a la Mejor Película Internacional. Bong Joon-Ho, de Corea del Sur dijo: "Aplaudo y apoyo el cambio del nuevo nombre de Película Extranjera a Mejor Película Internacional. Me siento muy honrado por ser el primero en ganar bajo este nuevo nombre".

El escenario del Dolby Theatre se llenó de color con la aparición de Elton John, quien interpretó "(I’m Gonna) Love Me Again" de la biopic en su homenaje "Rocketman".

El turno le correspondió a la Mejor Música Original que fue para "Joker". Hildur Gudnaduttir, quien ya tiene varios galardones por esa creación sonora, ganó ese Óscar. Elton John y Bernie Taupin se alzaron con la estatuilla a la Mejor Canción por "(I’m Gonna) Love Me Again" de la cinta "Rocketman".

Uno de los premios más esperados fue el de Mejor Director que, sorpresivamente, fue a parar a las manos del surcoreano Bong Joon-Ho por "Parásitos". El realizador manifestó: "Cuando estaba en la escuela estudié las cintas de Martin Scorsese y estar nominado a su lado, es un verdadero honor para mí".

La rotunda triunfadora en la anterior entrega de los premios Grammy, Billie Elish, cantó el clásico "Yesterday", con el que se recordó a las estrellas del mundo del cine que murieron entre 2019 y lo que va corrido de 2020.

Sin sorpresas, el Óscar al Mejor Actor fue para Joaquin Phoenix por su interpretación del "Joker". "Estoy lleno de agradecimiento en este momento, no me siento por encima de mis co-nominados y quiero usar mi voz en nombre de los que no tiene voz. Esto es la lucha contra la injusticia, nadie tiene derecho sobre nada, ni nadie, somos culpables de sentirnos con derecho de acabar con todo, pero los seres humanos podemos hacer el cambio con el amor y la compasión", manifestó el actor de origen puertorriqueño en uno de los discursos con más contenido social de la noche.

La ganadora, también sin mayores sobresaltos, en la categoría de Mejor Actriz fue Renée Zellweger por su representación de Judy Garland en la cinta "Judy". Con el Óscar en la mano dijo: "Es una de la experiencias más significativas de mi vida, ganar con tas talentosas compañeras que han sido nominadas. Gracias a todos las personas que creyeron en el sueño americano en alguna oportunidad. Señora Garland usted es uno de los héroes que nos definen", comentó hablando de la inclusión.

Y la última estatuilla, y por ende la más importante de la velada 92 de la ceremonia de entrega de los Óscar, fue para "Parásitos", de Bong Joon-Ho, quien resultó ser el gran ganador de la noche. La cinta surcoreana rompió paradigmas en la industria cinematográfica de Occidente.