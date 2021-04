Óscar 2021: cinco películas nominadas que puede ver en Netflix, Amazon y Disney Noticias destacadas de Cine

Mank, Ma Rainey’s Black Bottom, The Trial of the Chicago 7, Soul y Sound Of Metal son unas de las películas más aclamadas por la crítica. En este video les contamos cómo las pueden ver y cuál estatuilla se podría llevar cada una en los Óscar 2021.

