"Pájaros de verano" representará a Colombia en los Premios Óscar 2019

Redacción cine

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que "Pájaros de verano" será la película que postularán para los Premios Óscar 2019. (Le puede interesar: Cristina Gallego y Ciro Guerra: dos colombianos en la conquista del Festival de Cannes).

"Estamos muy contentos de ser la película que represente a Colombia en los premios Óscar (…) Estamos muy confiados con la película y justamente estamos aterrizando esta semana en Los Ángeles para empezar a mostrarla a los miembros del comité y los miembros de la Academia, empezando a hacer toda esa campaña grande y larga", dice la directora Cristina Gallego.

Las otras películas que competían por la postulación eran "Matar a Jesús", "Virus tropical" y "Somos calentura".

Los Premios Óscar 2019 se entregarán el 24 de febrero y las películas nominadas se anunciarán en enero. La Academia de Hollywood anunció que el próximo año la gala tendrá algunas novedades, como que las películas más taquilleras tendrán más presencia para conectar más con el público. La ceremonia será más atractiva para el televidente, con un ritmo más ágil y que no sobrepase las tres horas de duración. Para conseguir dicho objetivo entregará los premios de algunas de sus 24 categorías, todavía no decididas, durante las pausas de publicidad de la emisión. (Leer: A Hollywood no le gustó la propuesta de premiar película popular en los Óscar).

Sobre "Pájaros de verano"

Protagonizada por Carmiña Martínez, Jose Acosta y Natalia Reyes, "Pájaros de verano" sigue la historia de una familia indígena Wayuu, liderada por Rapayet Abuchaibe y su suegra Úrsula Pushaina, quienes lidera tráfico de marihuana en La Guajira y que los enfrenta, no solo con las autoridades, sino también con su propio clan y los lleva a perder muchos de sus valores ancestrales.

Gallego explicó que tanto para ella como para el codirector Ciro Guerra, quien se encuentra rodando en la Amazonía colombiana, es todo un honor volver a los Premios Óscar como representantes por Colombia, luego de la nominación en el 2016 a mejor película extranjera de su anterior largometraje, "El abrazo de la serpiente".

Actualmente "Pájaros de verano" se encuentra en las salas de cine nacional. Tras haber sido vista por 200.000 espectadores, la película empieza todo su camino internacional.



Cristina Gallego y Ciro Guerra estrenaron mundialmente "Pájaros de verano" en el Festival de Cine de Cannes 2018. Próximamente el filme participará en el Festival de Cine de Toronto, en la sección de Cinema Mundial Contemporáneo, y en el Festival de San Sebastián.