Paris Jackson interpretará a una cantante en "The Space Between"

EFE

Paris Jackson, la hija del "rey del pop" Michael Jackson, interpretará a una cantante en la película independiente The Space Between, informó este viernes el medio especializado Deadline.



Paris Jackson (Los Ángeles, 1998) estará acompañada en el reparto de esta cinta por Jackson White, que ha aparecido en las series The Middle y SEAL Team, y por Kelsey Grammer, el famoso protagonista de Frasier.



Rachel Winter, quien fue nominada al Óscar a la mejor película por su labor como productora en Dallas Buyers Club (2013), se estrenará como realizadora con este largometraje ambientado en el mundo de la música.



The Space Between se centra en Charlie Porter (White), un joven que trata de abrirse camino en la industria musical de Los Ángeles y al que le encargan lidiar con el contrato de Micky Adams (Grammer), una vieja gloria del rock.



Paris Jackson se ocupará de dar vida a Cory, una cantante que sueña con triunfar sobre los escenarios.



Tras debutar el año pasado como actriz participando en varios capítulos de la serie Star, Paris Jackson consiguió recientemente un pequeño papel en Gringo (2018), una comedia negra protagonizada por Charlize Theron, David Oyelowo y Joel Edgerton.