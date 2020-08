View this post on Instagram

#68SSIFF | #WIPLatam 🎞️👷‍♂️ . [ES] WIP Latam presentará seis películas de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay. El nuevo ‘work in progress’ del Festival sustituye al pionero #CineenConstrucción y se celebrará online y presencialmente los días 22, 23 y 24 de septiembre. 🌐 Link en Bio . [EUS] WIP Latam programan Argentina, Kolonbia, Paraguai eta Uruguaiko sei film aurkeztuko dira. #Zinemaldia|ren ‘work in progress’ berriak, #ZinemaEraikitzen aitzindaria ordezkatuko du. Online eta aurrez aurre egingo da irailaren 22an, 23an eta 24an. 🌐 Esteka Bioan . [ENG] WIP Latam to present six films from Argentina, Colombia, Paraguay and Uruguay. The San Sebastian Festival’s new ‘work in progress’ replaces the pioneering #FilmsinProgress and will run online and physically on September 22, 23 and 24. 🌐 Link in Bio