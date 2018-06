Película colombiana "Violencia", disponible para ver gratis hasta el domingo

Redacción cine

"No podemos volver atrás, no podemos regresar a esos tiempos tan violentos", dice la casa de producción Burning Blue.

El director Jorge Forero y la productora Burning Blue ponen a disposición del público, gratuitamente, la proyección en internet de la película "Violencia", la cual se estrenó en 2015.

El filme, según sus realizadores, es una "experiencia vivencial de la violencia en los seres humanos" reflejada en tres personajes: un hombre encadenado, un joven que sueña con ser parte de algo, y el militante de un grupo armado que debe ejercer una crueldad en la que tal vez no cree. Todos ellos se encuentran en el centro de una violencia que no comprenden.

"La idea de hacer Violencia nació en el 2010, se realizó en el 2014 y desafortunadamente para ese año seguía muy vigente. Hoy, en el 2018 afortunadamente pareciera que estamos cerca de dejar atrás las barbaries que los actores de la guerra realizaron durante décadas", escribió la productora Burning Blue en sus redes sociales al compartir la noticia que hasta el próximo domingo la gente puede ver el filme gratuitamente en este enlace.

"No podemos volver atrás, no podemos regresar a esos tiempos tan violentos. Que esos tiempos no regresen nunca más, repitamos todos como un mantra: nunca más".

Producida por Diana Bustamante y Paola Pérez Nieto, "Violencia" hizo parte de los festivales de cine de Berlín, Estambul, de la Riviera Maya (México), Curitiba (Panamá), Split (Croacia), y el Festival Ars Independent.