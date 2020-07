View this post on Instagram

#BiennaleCinema2020 Sarà #Lacci di @daluchetti ad aprire, #FuoriConcorso, #Venezia77! "Anatomia della difficile coesistenza di una coppia, alle prese con tradimenti, ricatti emotivi, sofferenze e sensi di colpa", il film è interpretato da #AlbaRohrwacher, #LuigiLoCascio, #LauraMorante, #SilvioOrlando, #GiovannaMezzogiorno, @adrianogiannini, @linda_caridi. "Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi – ha dichiarato il regista – E invece, durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in più: i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival, dunque, che permettono di celebrare tutti assieme il senso vero del nostro lavoro." Il film, tratto dall'omonimo romanzo di #DomenicoStarnone, sarà proiettato mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Scopri di più → www.labiennale.org - link in bio . . #Lacci, directed by #DanieleLuchetti, is the opening film of #Venezia77! Starring #AlbaRohrwacher, #LuigiLoCascio, #LauraMorante, #SilvioOrlando, #GiovannaMezzogiorno, #AdrianoGiannini, #LindaCaridi, the movie is "an anatomy of a married couple's problematic coexistence, as they struggle with infidelity, emotional blackmail, suffering and guilt". The director declared: "Recently, we have all feared that cinema might become extinct. Yet during the quarantine it gave us comfort, like a light gleaming in a cavern. Today we have understood something else: that films, television series, novels, are indispensable in our lives. Long live festivals, then, which allow us to come together to celebrate the true meaning of our work." The film, based on #DomenicoStarnone's novel, will be screened on Wednesday, September 2nd, in the Sala Grande at the Palazzo del Cinema on the Lido di Venezia. Read more → www.labiennale.org - link in bio . 🎥 "Lacci", Daniele Luchetti