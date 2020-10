Películas colombianas fueron premiadas en Festival de Biarritz 2020

View this post on Instagram

🎬[PALMARÈS 2020]🎬 ✨ FICTIONS 👉 Le jury Fiction était composé de Nicole Brenez, Patricia Mazuy et Malik Zidi ▪ Abrazo du meilleur film : OFRENDA de Juan María Mónaco (Argentine) ▪ Prix du jury : LA FORTALEZA de Jorge Thielen Armand (Venezuela, Colombie, France, Pays-Bas) ▪ Prix du Public : SELVA TRÁGICA de Yulene Olaizola (Mexique, France, Colombie) ▪ Prix du Syndicat Français de la Critique de Cinéma : CHICO VENTANA TAMBIÉN QUISIERA TENER UN SUBMARINO de Alex Piperno (Uruguay, Argentine, Brésil, Pays-Bas, Philippines) ✨ DOCUMENTAIRES 👉 Le jury Documentaire était composé de Carine Chichkowsky, Abbas Fahdel et Nicolás Rincón Gille ▪ Prix du meilleur documentaire : EL OTRO de Francisco Bermejo (Chili) ▪ Prix du jury étudiant de l' IHEAL : O INDIO COR DE ROSA CONTRA A FERA INVISÍVEL : A PELEJA DE NOEL NUTELS, de Tiago Carvalho ▪ Prix du Public : O INDIO COR DE ROSA CONTRA A FERA INVISÍVEL : A PELEJA DE NOEL NUTELS, de Tiago Carvalho ✨COURTS MÉTRAGES 👉 Le jury était composé d'Aurélie Chesné, Lionel Massol, Antonin Peretjatko ▪ Prix du meilleur court métrage : TEORÍA SOCIAL NUMÉRICA de Paola Michaels (Colombie) ✨ BAL-LAB 👉 Le jury était composé de Daniel Chabannes, Grégoire Debailly, Julie Paratian ▪️ Prix BAL-LAB documentaire : ES MENTIRA QUE DEBES OBEDECER de Bruno Santamaría (Mexique) ▪ Prix BAL-LAB fiction : LA CASA DEL PERRO de Federico Borgia (Uruguay) ▪ Lauréat de la Bourse d'aide au développement du CNC : MORIR DE PIE de María Paz González (Chili)