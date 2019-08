Pennywise regresa más terrorífico que nunca en los nuevos adelantos de "It 2"

-Agencia Europa Press

Pennywise regresa más sanguinario y vengativo que nunca en 'It: Capítulo 2'. Con el estreno la secuela de Andy Muschietti cada vez más cerca, llega a los cines el 6 de septiembre, vienen nuevos anuncios con escenas inéditas, en las que el espeluznante payaso sigue dejando un halo de horror y miedo a su paso. (Le puede interesar:

Las nuevas escenas muestran cómo Pennywise regresa más terrorífico que nunca. El perverso payaso atrae con un falso llanto a una niña pequeña en medio de una feria. Las imágenes muestran cómo seguirá atormentando al Club de los Perdedores, convirtiéndose en sus peores miedos.

STEPHEN KING ESCRIBIÓ UNA ESCENA INÉDITA

Andy Muschietti declaró en una entrevista con Total Film que Stephen King había dado su visto bueno al guion de 'It: Capítulo 2', además de haber creado una escena que no aparecía originalmente en la novela. "Fue increíbe, nunca me lo hubiera imaginado cuando tuve 12 o 13 años que llegaría a esto", confesó.

El escritor está especialmente entusiasmado con el proyecto y no sería la primera vez que interviene en el proceso creativo de una de las adaptaciones de sus obras, puesto que recientemente pudo saberse que ha escrito un final diferente para la serie 'The Stand', que adapta su libro 'Apocalipsis'.

'It: Capítulo 2' está protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Bill Hader, Andy Bean y Bill Skarsgard. Pennywise volverá a provocar pesadillas en el público el 6 de septiembre.