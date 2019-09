Pennywise y otros payasos aterradores del cine

-Agencia Europa Press

Con la llegada a los cines del universo de "It 2", recordamos algunos de los payasos y clowns más célebres de la gran pantalla.

Los especialistas llaman coulrofobia a lo que popularmente se conoce como miedo a los payasos. Lo cierto es que corren tiempos difíciles para quienes sufran de este mal. (Le puede interesar: "It 2": La historia del asesino en serie que inspiró la creación de Pennywise)

Pennywise vuelve a los cines de la mano del director Andy Muschetti en la película It: Capítulo 2, sin embargo no es el único clown que ha robado el sueño a los espectadores en la historia del cine y la televisión. (Lea también: Pennywise regresa más terrorífico que nunca en los nuevos adelantos de "It 2")

Para celebrar el regreso de It a los cines, repasamos los nombres de algunos payasos que no colaboran con la misión de tener dulces sueños.

1. PENNYWISE (IT) - (1990)/(2017)

Siete años después de ser el tercer director en profanar el Halloween de Carpenter, Tommy Lee Wallace dirigió en 1990 la adaptación cinematográfica de la obra literaria de Stephen King. El payaso al que dio vida Tim Curry llegó a estrenarse en la cadena ABC en dos partes en vez de una.

En 2017, Andy Muschietti resucitó al personaje llevándolo esta vez a la pantalla grande. El payaso interpretado en esta ocasión por Bill Skarsgard presentó una versión más cruda y adulta.

Casualmente desde su primera adaptación hasta su nueva versión han pasado 27 años, los mismos que Pennywise pasa invernando en la ficción. ¿Será el payaso de King como el Freddy Krueger de Wes Craven que necesita aparecer en nuevas películas para no atacar a nadie en la vida real?

2. LOS PAYASOS ASESINOS DEL ESPACIO EXTERIOR

En esta comedia negra, dos jóvenes contemplan la caída de un meteorito. Cuando se acercan a comprobar lo que es... ven una carpa circense de payasos asesinos llegados del espacio, que rápidamente emprenden sus letales ataques contra los desafortunados pueblerinos.

Los payasos, interpretados por marionetas y animatronics, dan al espectador una buena dosis de risa.

3. EL HOMBRE QUE RÍE

De la risa pasamos al llanto con este drama clásico del cine mudo dirigido por Paul Leni y protagonizado por Conrad Veidt.

La película adapta la novela homónima de Victor Hugo en la que se narra las desgracias de un freak de feria al que se le han inmovilizado varios músculos de la cara obligándole a mostrar siempre una aterradora sonrisa. La apariencia del personaje sirvió de inspiración directa para la creación de Joker, el archienemigo de Batman.

4.CLOWN

La proyección de un tráiler falso sobre una película inexistente asociada a Eli Roth provocó que el propio intérprete lo viera en YouTube y decidiera protagonizarla. Así nació Clown, la historia de un afable padre que se disfraza de payaso para el cumpleaños de su hijo y de repente comienza a oír voces psicopáticas en su mente.

La película se convierte en una carrera contrareloj por quitarse el atuendo antes de que la personalidad del terrorífico huésped se apodere de el. Lo que se dice una gymkana familiar para fomentar la unidad de sus integrantes.

5.BALADA TRISTE DE TROMPETA

El caso patrio de payaso asesino lo encontramos en Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia, en la que Carlos Areces da vida a un desquiciado cómico durante los últimos años del Franquismo que, tras ser humillado sistemáticamente por el mundo que le rodea, decide tomar las riendas de su vida, hacerse un traje de payaso improvisado y... Matarlos a todos.

Si le parece que la premisa es una locura, debe saber que Tarantino vio este filme en varias oportunidades.

6. LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES

El trastornado director y guionista Rob Zombie debutó en 2003 con esta sádica película ambientada en los años 70 considerada por muchos una relectura de la Matanza de Texas. Y lo hizo con el arquetípico filme de chico conoce chica, chico y chica conocen a un psicópata disfrazado de payaso y chico y chica asisten como oyentes a una clase magistral de anatomía... con sus propios y mutilados cuerpos.

El payaso antagonista del filme, El Capitán Spaulding, a pesar de compartir su nombre con el personaje de Groucho en El conflicto de los Marx, no es nada gracioso.

7. JOKER'S POLTERGEIST

Si pensaba que no podía haber nada peor que los payasos asesinos del espacio exterior es porque no conoce esta película. Este film de serie B trata de explotar el éxito de It y Joker a la vez con un catastrófico resultado.

Elementos de El Fantasma de la Ópera y Scream se mezclan en esta película que cuenta en este dantesco espectáculo con el hermano de Julia Roberts, Eric Roberts. El producto final no solo es aburrido sino que muestra un fantástico despliegue de fallos de posproducción.

8. POLTERGEIST

"Carol Anne, corre hacia la luz". Como no va a correr, si en su casa la persiguen fenómenos paranormales y el muñeco de un payaso al que tapa cada noche con una manta por temor a encontrar su mirada en la oscuridad.

Las horas semanales de Educación Física no son el problema. La obesidad infantil desaparecería si en todo hogar hubiera un poltergeist.

9. AMERICAN HORROR STORY: FREAKSHOW

En su cuarta temporada, American Horror Story presentó una historia ambientada en un circo de anormalidades, el escenario perfecto para un payaso.

Entre los múltiples personajes y tramas de la serie se presentó a Wasco, un pobre payaso que decidió quitarse la vida tras ser acusado falsamente de pederastia. Sin embargo, la fortuna le concedió la oportunidad de volver de entre los muertos para vengarse del mundo. Stephen King llegó a reconocer en sus redes sociales que sentía como Wasco estaba influenciado en gran medida por Pennywise.

10. EL QUE RECIBE EL BOFETÓN

La recomendación de valientes para los que se hayan atrevido con El hombre que ríe es esta película estrenada en 1924 y protagonizada por Lon Chaney, una leyenda hollywodiense conocido como El hombre de las mil caras por su facilidad para el disfraz y la imitación.

En este filme, dio vida a un científico caído en desgracia que se ve obligado a trabajar como un payaso al que la gente puede abofetear por la calle sin temor a represalias. Una representación muy gráfica del maltrato que se perpetra en multitud de países a través del presupuesto que destinan año tras año a la Ciencia y el I+D.

11. JIGSAW

Antes de crear la saga Expediente Warren, James Wan comenzó su tétrica andadura por el cine con Saw, una invitación a la autolesión y un sanguinario experimento social de lo más sádico y brutal. La película fue un éxito absoluto de taquilla en comparación con lo que había costado.

El avatar del sádico maestro de ceremonias es Jigsaw, un payaso de marioneta que se pasea en triciclo, como si se tratara del niño de El Resplandor.

