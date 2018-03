A pesar del error en Óscar 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar premio a mejor película

BANG Showbiz

La edición 2017 de los Premios Óscar se quedará en la memoria de muchos espectadores debido al error que cometió el actor Warren Beatty al final de la gala, cuando nombró a "La La Land" como la ganadora del Óscar a mejor película, cuando en realidad el galardón fue para "Moonlight". Tras unos segundos de confusión, los productores de la gala y el presentador Jimmy Kimmel tomaron las riendas del asunto para explicar lo ocurrido.

Un año después, los organizadores de los Óscar les darán otra oportunidad a los artistas, pues según el portal TMZ fueron elegidos de nuevo para dar a conocer la cinta destinataria de la estatuilla más importante de la noche.

Según la publicación estadounidense, los intérpretes han estado ensayando a lo largo de esta semana para asegurarse de que, en esta ocasión, todo marcha según lo previsto y también para que puedan estar prevenidos ante cualquier eventualidad. (Leer El turno de los Óscar en los tiempos del #MeToo).

"Presentar es mucho mejor la segunda vez", dijo en tono jocoso el informante de TMZ, antes de revelar que la pareja de artistas que protagonizó la mítica "Bonnie and Clyde" se encuentra estos días de muy buen humor y sin un nerviosismo adicional motivado por el mediático error que cometieron doce meses atrás. "Warren no ha dejado de bromear sobre la posibilidad de que diga que la ganadora es 'Lo que el viento se llevó'", contó al mismo medio. (Recordar Momentos y curiosidades para no olvidar de los Óscar 2017).

Pese a que Warren Beatty y Faye Dunaway fueron la cara visible de uno de los fallos organizativos más sonados que jamás haya tenido lugar en una gala de premios, hay que recordar que fueron dos de los representantes de la consultora Pricewaterhouse Coopers -que custodiaban los sobres con la identidad de los galardonados quienes entregaron a la pareja la tarjeta que no correspondía-, concretamente la que certificaba el triunfo de Emma Stone en la categoría de mejor actriz.

"Warren sacó la tarjeta y no dijo nada, se quedó mudo. Cuando vi que me miraba, y que luego miraba fuera del escenario, y que después miraba atónito a todo el mundo, pensé que estaba bromeando y le dije: 'Ay, eres imposible'. Creía que la pausa dramática del que tiene el poder estaba durando demasiado", dijo la propia Dunaway semanas después del fiasco para expresar, a continuación, la sensación de vulnerabilidad que le invadió en pleno escenario.

"Éramos, no diría que como dos cervatillos indefensos ante la luz, pero la verdad es que nos quedamos paralizados, no teníamos idea de qué estaba pasando. Y ahora que lo pienso, claro que podía haber hecho algo para evitarlo, ¿cómo no me di cuenta de que el nombre de Emma Stone estaba en la tarjeta?", contaba al tiempo que achacaba el error a la tensión y a lo impredecible del mismo.

Los Premios Óscar 2018 se entregarán el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles con la conducción de Jimmy Kimmel. (Ver Premios Óscar 2018 cambia el diseño de la alfombra roja).