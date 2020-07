View this post on Instagram

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas abre su convocatoria para la TEMPORADA DE PREMIOS 2021. . . Si usted tiene una película estrenada entre las fechas que encontrará a continuación, lo invitamos a que conozca las bases y reglamento de inscripción y aplique para participar en la primera etapa de esta convocatoria que selecciona la película colombiana que nos representará en los PREMIOS OSCAR y PREMIOS GOYA 2021. . . PREMIOS OSCAR: Podrán participar en la categoría International Feature Film Award las producciones colombianas estrenadas comercialmente en nuestro país entre el 1 de Octubre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020. . . PREMIOS GOYA: Podrán participar en la categoría a Mejor Película Iberoamericana las producciones colombianas estrenadas comercialmente en nuestro país entre el 1 de Noviembre de 2019 y el 31 de Agosto de 2020. #Colombia #premiososcar2021 #premiosgoya2021