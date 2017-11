Polémica por el vestuario de las amazonas en Liga de la Justicia

Las imágenes de las paisanas de Wonder Woman han corrido como la pólvora en las redes sociales, despertando cierta polémica.

A través de Twitter y Facebook, algunos seguidores de DC Comics han rechazado la "mutación" sufrida por las amazonas entre Wonder Woman y la Liga de la Justicia, y la mayoría de los comentarios señalan a Zack Snyder y su equipo como principales culpables. "Aquí hay un ejemplo fantástico de la diferencia entre la mirada masculina y la femenina.

Las guerreras de Patty Jenkins a la izquierda, las de Zack Snyder a la derecha. La diferencia en la mirada masculina y femenina", tuiteó la escritora Melissa Silverstein.

Here is a fantastic example of the difference between the male and female gaze.

Patty Jenkins' Amazon warriors on the left. Zack Snyder's on the right. pic.twitter.com/fRDkV8dFLe

— Melissa Silverstein (@melsil) 12 de noviembre de 2017