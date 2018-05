Por solicitud de sus hijos, Mike Myers podría regresar con "Austin Powers"

BANG Showbiz

En los últimos años, el papel más importante en la vida de Mike Myers ha sido el de padre de Spike (6 años), Sunday (4) y Paulina (2), por quienes abandonó temporalmente la meca del cine para centrarse a tiempo completo en su educación. Sin embargo, ahora son los propios niños quienes han empezado a hacerse eco de las peticiones de miles de fans animándole a que regrese por todo lo alto a la gran pantalla con una nueva entrega de la saga que le dio la fama: Austin Powers.



"Ya tengo muy claro lo que estoy haciendo cuando se trata de los pequeños, así que han sido unos seis años muy bien aprovechados. Pero Spike no para de preguntarme cuándo voy a hacer la cuarta película, lo cual me resulta muy extraño. Yo siempre le respondo que me deje tranquilo, que necesito tiempo para pensar", ha asegurado el actor en una entrevista a People.



Los retoños del actor, en especial el mayor de los tres, no paran de plantearle cuestiones acerca de esa hipotética secuela y de sugerirle ideas para la trama.



"Me pregunta cosas como dónde estaría la nueva guarida del Doctor Maligno y cuando le contesto que podría estar en una plataforma petrolífera me toca explicarle qué es eso. Aquella vez en concreto estaba arropándole en la cama, y recuerdo que me dijo: 'Debería estar en las alcantarillas' y entonces se quedó dormido".



Por su parte, Myers -quien da vida a los dos personajes principales de los filmes (Austin y Maligno) y a algunos secundarios (Gordón Cabrón o Miembro de Oro)- nunca ha descartado la posibilidad de revisitar la historia del espía británico de los años 60 que se despierta en la década de los 90 tras ser criogenizado.



"Me encantaría. En los últimos seis años he tenido tres niños y esa ha sido mi prioridad. Pero en el fondo también me gusta interpretar todos esos personajes porque mientras rodamos es muy divertido, es una fiesta continua", aseguró recientemente.