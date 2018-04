Primer adelanto de "La muerte de Superman", la nueva película de animación de DC

Europa Press

Después de revelar el reparto de La muerte de Superman, filme animado con el que el DC Comics planea continuar su estrategia de expansión este año, ahora llegan las primeras imágenes de la cinta en la que el reconocido superhéreo tiene una dura batalla contra su archienemigo Doomsday.

El video, publicado por el medio We Got This Covered, muestra al Hombre de Acero enfrentándose al temible extraterrestre que llega a asesinarle en las historietas. Junto al personaje de Krypton aparecen integrantes de Liga de la Justicia como Batman y la Mujer Maravilla.

La muestra audiovisual en cuestión no muestra ninguna diferencia con The New 52, el cómic en el que está basada la cinta animada y que reflejará la batalla entre Doomsday y Superman. Esta será la primera parte de un total de dos películas que adaptarán la historieta de La muerte de Superman.

Además, varios responsables de la película explican cómo construyeron el personaje del superhérore y qué siente en la cinta. "Superman está luchando contra la gente que ama y adora, esta es la lucha de Superman por su vida que nunca antes habíamos visto", explica Jake Castorena, codirector del metraje animado.

Tal y como indica la sinopsis oficial, la producción promete emociones fuertes para los fans del DC. "Solo Superman puede enfrentarse a la monstruosidad llamada Doomsday. Luchando en todo Estados Unidos, ambos paralizan el corazón de Metrópolis. Golpe a golpe, Superman consigue finalmente acabar con la amenaza de Doomsday mientras lanza su último ataque y se derrumba para siempre", manifiesta Castorena.