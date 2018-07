Primera imagen de Chris Hemsworth como Hombre de Negro

Ambos actores están actualmente inmersos en pleno rodaje del spin-off de la emblemática película protagonizada por Will Smith y por fin sus fans pueden verlos vestidos con los característicos trajes del filme.

La química entre los dos actores quedó más que patente en la cómica tercera entrega de Thor, habrá que ver qué es lo que depara esta nueva versión de los hombres de negro. En la imagen filtrada podemos ver a los dos actores luciendo el emblemático traje que llevaron Will Smith y Tommy Lee Jones antaño pero sin las icónicas gafas de sol.

De momento, no se han publicado muchos detalles, más allá de que la pareja de actores protagonizará el filme y que Emma Thopson retomará su papel como agente. Además, se rumora que Liam Neeson (Venganza) también tendrá un papel clave en la película.

I, for one, am very excited for Tessa Thompson Wears A Suit: The Movie pic.twitter.com/Ehzo7N94dt