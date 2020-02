¿Protagonizará Alicia Vikander la película de "Spider-Woman"?

Sony Pictures sigue con paso firme en la expansión de su Spiderverso. Tras las películas de Venom, que ya prepara su secuela, la inminente Morbius y al margen de otros proyectos en desarrollo como Kraven el cazador o Madame Web, el estudio estaría desarrollando el filme de Spider-Woman que podría estar protagonizada por Alicia Vikander.

Una cinta que estaría dirigida por Michelle MacLaren (Juego de Tronos) y que encajaría, además, con el misterioso estreno 'sin título' que fue anunciado hace tan solo unos días. (Puede leer: ¿Planea Marvel dos trilogías más con Tom Holland tras Spider-Man 3?)

Así, Jessica Drew tendrá su propia película con Sony, según informó Daniel Richtman a través de un tuit del que MCU Cosmic se hizo eco. Ahora, una exclusiva de The Illuminerdi apunta a que el estudio está interesado en MacLaren, conocida por dirigir varios episodios de Juego de Tronos, Beter Call Saul o Expediente X. Sony también estaría detrás de Alicia Vikander (Ex Machina, La chica danesa) para dar vida a la propia Mujer Araña.

Two months ago I heard they are developing a Spider-Woman movie so it's likely that one that is set for next year. Maybe