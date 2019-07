¿Qué presentará Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego?

-Agencia Europa Press

Oficialmente, Marvel no tiene ningún proyecto anunciado tras los estrenos de 'Vengadores: Endgame' y 'Spider-Man: Lejos de casa'. Oficiosamente, hay unas cuantas películas que han empezado a producirse, con 'Viuda Negra' liderando la carrera al haber comenzado su rodaje. Por eso, la llegada de Marvel a la Comic-Con está siendo mucho más esperada de lo habitual, máxime cuando Kevin Feige, mandamás de la factoría, prometió que "todo será revelado" en este evento.

"Como lo hemos estado comentando desde hace tiempo, no vamos a anunciar nada hasta que 'Endgame' y 'Lejos de casa' se estrenen en cines", declaró Feige en una rueda de prensa en plena promoción de 'Capitana Marvel'. "Como muchos fans saben, hay un enorme cantidad de potencial y muchos personajes con los que vamos a seguir trabajando", comentó.

Ahora bien, ese momento ha llegado y hay muchas incógnitas. La primera es si a lo que venga ahora se le llamará Fase 4. Lo poco que puede saberse es que, en palabras del propio Feige, los planes serán, como mínimo, a cinco años vista. "Sabemos hacia dónde queremos dirigirnos en los próximos cinco o seis años", reveló.

Una estrategia acertada, ya que la construcción de las tres fases de su Universo Cinematográfico fue un proyecto que llevó mucho tiempo. Es más, ha sido un programa que ha ido variando a lo largo de los años, prueba de ello son las películas que se cayeron como 'Inhumanos', el giro que se dio con la tercera cinta del Capitán América o la inclusión de Spider-Man y de una secuela de Ant-Man.

Este sábado 20 de julio todo el mundo mirará al Salón H. De momento, toca hacer un repaso por los títulos que tienen mucha probabilidad de protagonizar el panel de Marvel este año en la Comic-Con.

VIUDA NEGRA

Es el título más evidente, básicamente porque el rodaje de la película ya ha comenzado, hay ya varias fotos filtradas, pese que Marvel aún no haya reconocido oficialmente a la cinta. Eso no significa que no haya sorpresas para el panel, la aparición de todo el reparto, con Scarlett Johansson a la cabeza, sería lo más deseado, junto con la confirmación del título del filme, alguna imagen promocional y, sobre todo, verificar si su estreno será en mayo de 2020 o en otro momento del año que viene.

LOS ETERNOS

Con la cantidad de fichajes estrella que tiene 'Los Eternos', el último ha sido el de Millie Bobby Brown, la protagonista de 'Stranger Things' se une a nombres de peso como Angelina Jolie, Richard Madden o Kumail Nanjiani, raro sería que Marvel no confirmase la llegada de estos superhéroes a su nueva fase. Lo más deseado por los fans sería la confirmación de otros fichajes estrella como Keanu Reeves o Salma Hayek, además de revelar si algún personaje de la saga (Nick Furia, para ser más exactos) aparecerá en la película.

SHANG-CHI

Shang-Chi será el primer superhéroe de origen asiático en unirse al plantel del Universo Cinematográfico de Marvel. La Comic-Con de San Diego sería el momento ideal para presentar oficialmente al personaje, como también para revelar a un posible actor protagonista para el papel. De todos los proyectos confirmados (oficiosamente), este es el que más incógnitas tiene.

Ahora toca hace un repaso por aquellos títulos que podrían dar la sorpresa.

THOR 4

El anuncio de una cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno ha pillado desprevenido a todo el mundo. Quizás la noticia sea el preludio a una presentación más extensa en la Comic-Con. Son muchas las preguntas que han surgido sobre cómo se enfocará esta nueva película.

OTRAS SECUELAS

Thor tiene secuela confirmada, pero el resto de personajes tienen nuevas entregas en potencia. Entre los que pueden dar la sorpresa están Black Panther, Doctor Strange, la Capitana Marvel y Ant-Man. Otros que podrían dejarse ver serían los Guardianes de la Galaxia, cuya tercera parte está también confirmada.

¿PERSONAJES VENIDOS DE FOX?

Este año, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool volvieron a casa, pero no hay información sobre cómo Marvel los integrará. Un giro de los acontecimientos sería, por ejemplo, la inclusión de 'The New Mutants' (programada para el 3 de abril) como parte de la Fase 4. Aunque lo que los fans más demandan es saber los planes que tiene Disney con el superhéroe más bocazas de la Casa de las Ideas: Deadpool. Son muchos los seguidores los que temen que la Casa del Ratón le quite al personaje interpretado por Ryan Reynolds todo su humor extremo y violencia.