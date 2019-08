¿Qué sorpresas revelará el Universo Marvel en la D23 de Disney?

Son muchos los proyectos que formarán parte del catálogo del servicio, y la D23 sería un buen momento para dar detalles de series como "Loki", "Falcon and Winter Soldier" o "WandaVision".

Uno de los proyectos más jugosos de Marvel Studios para la plataforma Disney+ es la serie animada de 'What if...?'

Tras anunciar su calendario de estrenos par su Fase 4, que incluye tanto películas como series para el servicio de streaming Disney+, y aún sacudido por la más que posible salida de Spider-Man, el Universo Marvel se está preparando para la D23 que como cada año prepara Disney. Y por supuesto el fandom ya empezó a especular y compartir rumores. ¿Anunciará el estudio la Fase 5 del UCM?

En realidad, y por mucho que les duela a los fans, parece poco probable que Marvel revele tan pronto sus proyectos a largo plazo, ya que, en caso de estar dentro de sus planes, habría sido más efectivo revelar la Fase 4 y 5 a la vez en la Comic-Con de San Diego de finales de julio, y más teniendo en cuenta que Kevin Feige esperó hasta después del estreno de Vengadores: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa para anunciar las siguientes películas del UCM.

En general, Marvel ha dejado claro que prefiere pensar en el presente en lugar de poner la vista en las películas del futuro como medio de promoción. Sin embargo, sí hay algunas cosas interesantes que el estudio podría anticipar para contentar a los fans. El primer vistazo a la película en solitario de Viuda Negra es una de las que más posibilidades tiene.

Pero Disney también podría apostar por dar nuevas pistas sobre su servicio de streaming Disney+. Son muchos los proyectos marvelitas que formarán parte del catálogo del servicio, y la D23 sería un buen momento para dar detalles de series como Loki, Falcon and Winter Soldier o WandaVision.

La animación también podría tener una parte de protagonismo en la reunión anual de Disney. Uno de los proyectos más jugosos de Marvel Studios para la plataforma es la serie animada de 'What if...?', que contará versiones alternativas de las historias del UCM. También hay rumores que apuntan a que Disney+ podría recuperar la serie de culto de los años 90 x-Men: The Animated Series, como aperitivo mientras los fans esperan la entrada de los mutantes en el UCM.

Por otro lado, secuelas como Black Panther 2 o Capitana Marvel 2 quedaron fuera de los anuncios de la Fase 4, y aunque ni Marvel ni Disney han dado ninguna información oficial al respecto, está claro que tarde o temprano todas éstas películas llegarán.

La D23 Expo se celebrará del viernes 23 al domingo 25 en el centro de Convenciones de Anaheim, California. El panel de Marvel se celebrará en el Hall D23 el domingo 24 de agosto.