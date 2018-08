Quentin Tarantino contrata a la hija de Uma Thurman para su próxima película

BANG Showbiz

La hija de Ethan Hawke y Uma Thurman fue la última actriz en incorporarse al reparto de 'Once Upon a Time In Hollywood' para seguir los pasos de su famosa madre, que trabajó en tres ocasiones con Tarantino.

La prometedora trayectoria de Maya Hawke, la última aspirante a actriz de la industria con apellidos famosos, acaba de recibir un importante impulso al ser elegida para sumarse al reparto de 'Once Upon a Time In Hollywood', la próxima película de Quentin Tarantino en la que compartirá créditos con los mismísimos Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. (Le puede interesar: Quentin Tarantino se disculpa con víctima de Roman Polanski)



La primogénita de Ethan Hawke y su exmujer Uma Thurman, que aparecerá en la próxima temporada de 'Stranger Things' y en la nueva versión del clásico 'Mujercitas', sabe que este nuevo trabajo elevará su carrera a un nuevo nivel y, al mismo tiempo, también le otorgará la oportunidad de seguir los pasos de su famosa madre, que se ha puesto a las órdenes del cineasta en tres ocasiones.



Lo cierto es que la relación profesional de la actriz y el director atravesó un complicado bache hace meses cuando ella reveló que había sufrido un accidente de tráfico que estuvo a punto de dejarla paralítica durante el rodaje de 'Kill Bill' y que además le causó secuelas físicas de por vida. (Le puede interesar: Quentin Tarantino reconoce que cometió errores con Uma Thurman)



En su relato, que formaba parte de una entrevista en la que detallaba su tortuosa colaboración laboral con Harvey Weinstein -el productor habitual de Tarantino-, Uma hacía hincapié en que el cineasta la presionó, asegurándole que el vehículo que debía conducir era seguro y que la escena no implicaba ningún peligro cuando ella expresó sus reservas y su deseo de utilizar un doble, lo que le valió a él un sinfín de críticas por poner en juego la seguridad de sus actores.



En respuesta, Tarantino admitió públicamente su error e hizo pública la grabación que recogía el momento exacto en que Uma se empotraba contra un árbol, que ella le había pedido durante años y que él se había resistido a entregarle.



Ahora habrá conseguido acercar un poco más posturas con la actriz al ofrecerle una oportunidad única en la vida a Maya, aunque como ya apuntaba el padre de la joven hace unas semanas, ella no solo cuenta con unos buenos contactos en Hollywood, sino también con un montón de talento. (Le puede interesar: Director Quentin Tarantino busca prostitutas para nueva película)



"Ahora tiene 19 años y está haciendo lo que desea. Lleva toda su vida preparándose para ser artista. No me sorprende, yo llevo pensando que tiene mucho talento desde los 6 años y resulta muy emocionante ver el mundo y mi profesión a través de sus ojos, de los que alguien que está empezando", explicaba Ethan al portal ET Online.