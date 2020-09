View this post on Instagram

Llega la 2da versión de nuestro festival con un increíble evento de apertura, contaremos con la compañía de alguno de nuestros jurados,la @alcaldiadequibdo dequibdo , el director de nuestro festival @wilfridmassamba a , @cuervocarolina carolina la directora de la plataforma @boonettv ttv donde estarán disponibles nuestros contenidos, con la presentación de @vanemarquezmena ... Conocerás de primera mano los recomendados de cada categoría para que disfrutes estos 4 días de cine africano y de la diáspora. Te dejamos el link en nuestra bio y agéndate a este evento, no te pierdas ni un solo detalle.