El director habla sobre su largometraje, en el que plantea temas hoy vigentes como el abandono a los adultos mayores, la realidad social de los barrios populares cartageneros y la paternidad.

El periodismo cultural se enfocó en lo novedoso, por lo que es raro estar hablando de una película que se estrenó en 2018. ¿Qué beneficio trae, para usted, retomar la conversación sobre “El Piedra”?

Más que a mí, en realidad espero que les traiga beneficios a los nuevos espectadores que podrán verla en Cineco Plus. Las películas generan conversaciones diferentes y constantes a través del tiempo. El Piedra plantea temas que hoy están más vigentes que nunca: el abandono a los adultos mayores, la difícil realidad social de los barrios populares cartageneros y la paternidad. Sobre este último punto, creo que con la cuarentena los padres de todo el planeta hemos estado obligados a asumir un rol más activo en la crianza de nuestros hijos y esto ha generado nuevas dinámicas antes ausentes. Al final, la conversación principal alrededor de la película es sobre la paternidad.

Durante la pandemia aumentó el consumo audiovisual y en redes sociales se pueden ver conversaciones como la que tendrá hoy con Víctor Gaviria. ¿Cree que el hecho de que estos conversatorios salgan de los auditorios educativos o de festivales acerca más al público a las obras?

Tenemos nuevas herramientas que creo que permiten que el público se acerque más a los autores, pero no necesariamente a su obra. Vemos que ahora es posible seguir la vida personal de un artista a través de sus redes sociales y luego hacerle preguntas directamente desde un live. Pero precisamente en este mar de posibilidades las inquietudes pueden ser muy superficiales, y es por eso que se hace más importante el proceso de curaduría por parte de personas e instituciones educativas y culturales, que hagan las preguntas relevantes para poder tener una mejor aproximación a la obra.

La vida de una película comienza, generalmente, en festivales, sigue por salas de cine y continúa con la adaptación a otros formatos, antes el DVD y ahora el “streaming”. ¿Qué le aporta todo este viaje a una película?

Es un peregrinaje en búsqueda de un público propio que conecte de manera auténtica con la historia. Uno descubre qué película tiene realmente en este viaje, y ese es un proceso de aprendizaje doloroso y gratificante al mismo tiempo. Al final es dejar que la película se gane sola su lugar, y cuantas más posibilidades tenga de llegarles a las personas, mejor. El Piedra ha sido un viajero afortunado, y ahora estar dentro del catálogo de Cineco Plus es una nueva oportunidad de tener más millas de vuelo.

“El Piedra” fue comprada por HBO para emitirla en Estados Unidos. ¿Cómo le fue en esa pantalla?

HBO es un sello de calidad que tiene una base de suscriptores importante. Ninguna plataforma comparte su data, pero sí sabemos que tuvo buena recepción. Por lo pronto, la sola oportunidad de compartirla en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para nosotros fue un éxito.

Usted y la película recibieron varios premios. ¿Cómo ve el futuro de los premios de financiación y los otorgados por festivales?

Existe el trabajo honesto y existen los premios, y a veces estos coinciden. El panorama no es muy alentador. Estamos entrando a una crisis económica mundial que seguramente hará todo más complicado para todos, pero los artistas siempre encontramos la forma... con premios o sin ellos.

Además de director, es guionista, productor y productor ejecutivo de “El Piedra”. ¿Repetirá esa experiencia, que le permite tener todo bajo control?

Si algo aprendí es que nunca tuve el control de nada, ja ja. Tampoco es que lo hiciera todo solo, yo me considero un cineasta muy involucrado, pero que necesita siempre aliados. Mi socia productora ejecutiva incansable, Alejandra Quintero, siempre ha sido clave en todos los procesos y fases; en la escritura el trabajo en conjunto con Diego Cañizal fue importante, y así podría mencionar muchas personas más. Pero bueno, respondiendo la pregunta, la respuesta es sí y no. Hay decisiones en las cuales quiero seguir siendo parte, pero también preferiría aprender a soltar más. Seguramente iré probando en equipo nuevas formas de aplicar un modelo híbrido en ese sentido.

Al ser productor, tiene los derechos. ¿Ahora con el auge del “streaming” cambiará la venta de derechos de exhibición?

Al no ser una producción original y exclusiva de una plataforma, el modelo tradicional de venta por territorios es el que sigue aplicando para la película. Cada región funciona distinto. Me encantaría poder tener mayor penetración en Latinoamérica y estamos trabajando de cara a eso con nuestro agente de ventas, Latido Films.

En redes sociales se muestra molesto por la cuarentena. ¿En qué momento de su vida lo cogió esta pandemia?

Seguro se refiere a mis quejas en Twitter, ja ja. Realmente no me tomo muy en serio las redes sociales, y sí es verdad que me quejo y me burlo de todo, pero es como mi forma de catarsis. La pandemia me cogió en un momento de buenos cambios profesionales, y muchos proyectos interesantes en los que estoy vinculado se han ido aplazando. Lo bueno es que ahí siguen, algunos ya reactivándose, y las ganas y las fuerzas están intactas. Lo difícil ha sido ser más paciente que nunca. Trataré de quejarme menos, ja ja.

¿A qué se dedicó estos meses?

A compartir mucho con la familia, lavar platos, mejorar las habilidades culinarias, desarrollar proyectos, ver películas y, recientemente, he dirigido un par de comerciales.

Está trabajando en un nuevo proyecto. ¿Nos puede adelantar algo?

Estoy trabajando en el desarrollo de dos guiones para largometraje de ficción. Uno es una adaptación del cuento Animales domésticos, de Antonio García Ángel. Y el otro es una historia más personal alrededor del alzhéimer y la música de las big bands en Cartagena, que fue seleccionado al laboratorio de guion Plume & Pellicule de DreamAgo, en Suiza. Eso motiva a seguir trabajando duro.