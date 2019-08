"Rápidos y furiosos" sigue al tope de la taquilla norteamericana

Agencia Afp

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw", el último episodio de la saga preferida por los amantes de los autos y la velocidad, se mantuvo al tope de la taquilla norteamericana tras dos fines de semana de proyección, indicó el lunes el grupo especializado Exhibitor Relations.

En este pasado fin de semana la cinta protagonizada por los estelares Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham obtuvo 25,3 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá, según los datos definitivos del grupo, lo que representa una caída respecto de los 60 millones embolsados el fin de semana anterior.

La última entrega de la saga "Rápidos y Furiosos" (en América Latina) tiene a la pareja estelar luchando contra Idris Elba, un "anarquista cibernéticamente mejorado".

Más atrás quedó "Scary Stories -"Historias de miedo para contar en la oscuridad"- con 20,9 millones,

Este filme dirigido por el noruego André Ovredal con base en un libro de terror y producido por el mexicano Guillermo del Toro, cuenta la historia de adolescentes de un pueblo pequeño que son atormentados a partir de un libro que sacaron de una casa embrujada en 1968. Lea también: "Tyrese Gibson se burla de la película "Rápidos y Furiosos: Hoobs & Shaw"

El "Rey León", quedó tercera al ingresar 20,2 millones de dólares. Es una nueva versión de la película animada de 1994 lanzada por los estudios Disney y que emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora, además de voces de famosos como el actor Donald Glover o la cantante Beyonce.

Cuarta, con 17,4 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición, se ubicó "Dora y la ciudad perdida", una película de aventuras para niños y adaptada de la conocida serie animada de televisión "Dora la exploradora".

Ya el quinto puesto del ránking quedó para el director Quentin Tarantino con su "Once Upon a Time", que recaudó 11,7 millones de dólares. En total, el filme de los estudios Sony superó los 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

La película es protagonizada por los astros de la pantalla grande Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino y está ambientada en los vaivenes de la vida y producción del ámbito hollywoodense de 1969.

A continuación las otras películas que completan el top 10:

6) "The Art of Racing in the Rain" (USD 8,1 millones)

7) "The Kitchen" (5,5 millones)

8) "Spider-Man: Far From Home" (5,3 millones)

9) "Toy Story 4" (4,5 millones)

10) "The Farewell" (2,4 millones)