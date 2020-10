View this post on Instagram

Un tema de 8 minutos desprendido del clásico 2 minutos treinta , desprendido del hit del momento, desprendido de las reglas de estructura de composición, desprendido de lo que puedan pensar de mi, pero abrazado a una historia por la que muchos pasamos. Al final de cuentas ni los views en YouTube, ni el top 50 te acompañan en momentos como este. La honestidad dentro del arte va por encima de todo. • A song of 8 minutes that is disinterested in the typical 2 minutes 30 seconds, disinterested by the hit of the moment, disinterested about the rules and structures of composition, disinterested by what they might think of me, but embracing a story that many of us pass through. In the end, the followers nor the views in YouTube, nor the top 50 charts are the ones by your side in moments like these. Honesty in art is what matters most of all. 🎬: @edgo787