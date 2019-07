Robert Downey Jr.: "No solo soy lo que hice con Marvel"

-Agencia Europa Press

Ahora que su etapa como Tony Stark (Iron Man) quedó en el pasado, el actor habló sobre sus proyectos y reveló que participará en "The Voyage of Doctor Dolittle" y que estará en la siguiente entrega de Sherlock Holmes.

Robert Downey Jr. lo tiene muy claro: su etapa como Iron Man terminó. Y aunque su rostro siga ya ligado de por vida al del carismático Tony Stark, el actor declaró que no es solo su único trabajo. "No soy solo este papel que he estado interpretando, no soy un personaje de ficción", comentó rotundamente. "No soy lo que hice con ese estudio", puntualiza. (Le puede interesar: Robert Downey Jr: “‘Avengers’ es más que mero entretenimiento”)

"Inicialmente, a la hora de crear asociaciones y enlaces con Tony Stark y el Universo Marvel, eres un buen hombre de compañía, aunque te desconcentres un poco, eres creativo y participas en todo ese proceso", comentó el actor en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Pero llegó ese momento en el que, como suele decirse, el dueño acaba pareciéndose a su mascota", detalló. (Lea también:¿Cuántos millones ha ganado Robert Downey Jr. con Vengadores: Endgame?)

Al darse cuenta de que el personaje y el actor empezaban a no verse de forma separada, Downey quiso tomar distancia de la parte creativa. "No soy mi trabajo, ni lo que hice para Marvel. Tampoco soy el período de tiempo que he pasado interpretando a mi personaje" declaraba el actor, sintiéndose compungido "porque el niño que está dentro" de todo el mundo "quiere que todo siga como estaba ahora". (Además: "Endgame": la escena que Robert Downey Jr. no quería rodar)

"Y no, no siempre vas a poder estar en un campamento de verano", dijo el intérprete. Pese a sus duras declaraciones, Downey también ha comentado que disfrutó mucho en el tiempo en el que ha podido ser Iron Man. "Siempre hay una dependencia en algo que sientes que es seguro. Es lo más cerca que he estado de ser un niño mimado", manifestó Robert Downey Jr.

NUEVOS PROYECTOS

"No me he visto obligado a explorar la nueva frontera de lo que es mi vida creativa y mi vida personal después de esto", dijo el actor, sobre su despedida del Universo Cinematográfico de Marvel. "Siempre es bueno adelantarse a los acontecimientos", explicó.

El actor también revela que era muy consciente de que, tarde o temprano, iba a llegar el momento de decir adiós a Tony Stark. "Si pones la mirada en que en la primavera de 2019 todo va a cambiar, empiezas a mentalizarte antes, porque siempre es en las transiciones de una etapa a otra cuando la gente se desmorona", reveló.

Robert Downey Jr. tiene varios proyectos en curso. Uno de ellos es The Voyage of Doctor Dolittle, en el que dará vida al médico capaz de hablar con los animales y en la que participarán también Antonio Banderas, Michael Sheen y Jim Broadbent. También estará en la siguiente entrega de la saga Sherlock Holmes y protagonizará el biopic sobre John Brinkley que dirigirá Richard Linklater.